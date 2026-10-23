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Monaco'dan Freiburg'a üç gollü tarife!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Monaco, sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Alman temsilcisi, 3. haftada Trabzonspor'a konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 00:05
Fotoğraf: Imago
Monaco'dan Freiburg'a üç gollü tarife!
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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Monaco ile Freiburg karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Monaco, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA PERDE AÇILDI

Monaco, karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında, 45+2. dakikada Josua Brunner'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, soyunma odasına üstünlükle girdi.

MONACO İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Monaco, 83. dakikada Lamine Camara'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ansu Fati, 90+1. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Monaco, Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

FREIBURG, TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK

Bu sonuçla Monaco, Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçta 6 puana ulaştı. Freiburg ise iki maç sonunda 3 puanda kaldı.

Alman temsilcisi Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor'un konuğu olacak.

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