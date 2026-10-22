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Beşiktaş'ta sakatlık! Miretti oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı konuk eden Beşiktaş'ta Fabio Miretti, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 22:52
Beşiktaş'ta sakatlık! Miretti oyuna devam edemedi
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin 36. dakikasında kendi yarı alanının ortasından topla ileri çıkmak isteyen Fabio Miretti, Kamada'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından ayağa kalkamayan İtalyan futbolcu için sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

Sağ omzundan sakatlık yaşayan Miretti, yapılan tedavinin ardından ayağa kalkarak saha kenarına yöneldi.

SALİH ÖZCAN OYUNA GİRDİ

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miretti, 40. dakikada yerini Salih Özcan'a bıraktı.

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