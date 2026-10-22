Samet Akaydin: 'Güzel günler bizi bekliyor'

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un futbolcusu Samet Akaydin, maçlara kazanmak için çıktıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Akaydin, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok iyi çalıştıklarını belirterek "Oynayan, oynamayan herkes gerçekten işin ciddiyetinde. Hem lig hem de konferans ligi olsun. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu serimize devam ederiz." dedi.
Takımda birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Akaydin, "Herkes çok iyi mücadele ediyor ve formanın hakkını vermeye çalışıyor. İnşallah Rizespor maçında da buna devam ederiz. Hocanın iletişimi gerçekten çok iyi. Herkes kendini değerli hissediyor. Oynayan, oynamayan herkes iyi hissediyor. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğumuzu hissetmeye başladık. Herkes bunun farkında. Herkes yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Güzel bir rekabet var. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇLARINDA..."
Teknik direktör Thomas Reis geldikten sonra antrenmanlarda rekabet ortamı oluşmaya başladığını aktaran Akaydin, "Böyle giderse her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Bir stoper olarak söylüyorum savunma oyuncularımızın performansını çok beğeniyorum. Beşiktaş ve Galatasaray maçında çok iyi mücadele verdik. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Saha içinde çok iyi rekabetimizde var. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Takımda birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Akaydin, "Herkes çok iyi mücadele ediyor ve formanın hakkını vermeye çalışıyor. İnşallah Rizespor maçında da buna devam ederiz. Hocanın iletişimi gerçekten çok iyi. Herkes kendini değerli hissediyor. Oynayan, oynamayan herkes iyi hissediyor. Gerçekten iyi bir futbolcu olduğumuzu hissetmeye başladık. Herkes bunun farkında. Herkes yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Güzel bir rekabet var. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇLARINDA..."
Teknik direktör Thomas Reis geldikten sonra antrenmanlarda rekabet ortamı oluşmaya başladığını aktaran Akaydin, "Böyle giderse her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Bir stoper olarak söylüyorum savunma oyuncularımızın performansını çok beğeniyorum. Beşiktaş ve Galatasaray maçında çok iyi mücadele verdik. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Saha içinde çok iyi rekabetimizde var. Gerçek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Böyle devam ederse güzel günler bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.