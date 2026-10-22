Getafe'ye evinde Lugano şoku!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Getafe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk etti. Coliseum Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lugano, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA DÖRT GOL
Karşılaşmaya hızlı başlayan Getafe, 2. dakikada Azon'un golüyle öne geçti. Lugano, 3. dakikada Ajeti ile eşitliği sağladı. Konuk ekip, 7. dakikada Cimignani'nin golüyle öne geçerken 26. dakikada Ajeti'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı, Lugano'nun 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 50. dakikasında Bislimi'nin kaydettiği golle İsviçre ekibi skoru 4-1'e getirdi.
ENES ÜNAL 66. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 66. dakikasında Azon'un yerine oyuna dahil oldu.
Ev sahibi ekip, 74. dakikada Borja Mayoral'ın golüyle farkı ikiye indirse de Lugano, 90+2. dakikada Behrens'in kaydettiği golle skoru 5-2'ye getirdi. Mücadele, İsviçre temsilcisinin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇI TÜRK HAKEMLER YÖNETTİ
Karşılaşmada Türk hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Yardımcı hakemlik görevlerini Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan üstlenirken VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Erkan Engin görev yaptı.
LUGANO 6 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla Lugano, Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Getafe ise iki maç sonunda 1 puanda kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Getafe, 2. dakikada Azon'un golüyle öne geçti. Lugano, 3. dakikada Ajeti ile eşitliği sağladı. Konuk ekip, 7. dakikada Cimignani'nin golüyle öne geçerken 26. dakikada Ajeti'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı, Lugano'nun 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 50. dakikasında Bislimi'nin kaydettiği golle İsviçre ekibi skoru 4-1'e getirdi.
ENES ÜNAL 66. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 66. dakikasında Azon'un yerine oyuna dahil oldu.
Ev sahibi ekip, 74. dakikada Borja Mayoral'ın golüyle farkı ikiye indirse de Lugano, 90+2. dakikada Behrens'in kaydettiği golle skoru 5-2'ye getirdi. Mücadele, İsviçre temsilcisinin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇI TÜRK HAKEMLER YÖNETTİ
Karşılaşmada Türk hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Yardımcı hakemlik görevlerini Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan üstlenirken VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Erkan Engin görev yaptı.
LUGANO 6 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla Lugano, Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Getafe ise iki maç sonunda 1 puanda kaldı.