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Trabzonspor'da Salah durmuyor!

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında da fileleri havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 20:18 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 20:22
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'da Salah durmuyor!
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Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçını da boş geçmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, sahasında Hearts ile oynadığı maçta 30. dakikada penaltı kazandı ve topun başına Salah geçti.

Mısırlı yıldız, 32. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Salah, bu golüyle birlikte Trabzonspor'da 10 gole ulaştı.

2013 YILINDAN SONRA İLK

Salah, Adrian Mierzejewski'den (Ağustos 2013 vs FK Kukesi) bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk oyuncu oldu.

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