Trabzonspor'da Salah durmuyor!

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçını da boş geçmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor, sahasında Hearts ile oynadığı maçta 30. dakikada penaltı kazandı ve topun başına Salah geçti.
Mısırlı yıldız, 32. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Salah, bu golüyle birlikte Trabzonspor'da 10 gole ulaştı.
2013 YILINDAN SONRA İLK
Salah, Adrian Mierzejewski'den (Ağustos 2013 vs FK Kukesi) bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk oyuncu oldu.
Mısırlı yıldız, 32. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Salah, bu golüyle birlikte Trabzonspor'da 10 gole ulaştı.
2013 YILINDAN SONRA İLK
Salah, Adrian Mierzejewski'den (Ağustos 2013 vs FK Kukesi) bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk oyuncu oldu.
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdiği penaltı golü👇 https://t.co/uRAG8WddTe
— Sporx (@sporx) October 22, 2026