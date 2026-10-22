Dimitar Berbatov'dan Manchester United'a ağır eleştiri!

Manchester United'ın eski oyuncularından Dimitar Berbatov, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Como ile oynadığı maçı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Berbatov, 4-1'lik yenilgi sonrası Manchester United için ağır eleştirilerde bulundu. Dimitar Berbatov, "Manchester United için korkunç bir maç. Manchester United hiçbir şey yapmadı, Como her açıdan üstündü ve başarılı oldu." dedi.
Sözlerine devam eden Berbatov, "Böyle bir maçın ardından kaçınılmaz olarak sorular ortaya çıkıyor: Bu oyuncular en üst seviyede performans gösterecek mi? Doğru teknik Michael Carrick mi? Doğru yolda mıyız?" diye konuştu.
Dimitar Berbatov, ayrıca, "Saha içerisinde herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığı görünmüyordu. Como sanki sadece eğleniyormuş gibi görünüyordu. Sanki yetişkinler çocuklara karşı oynuyormuş gibiydi." sözlerini sarf etti.
Sözlerine devam eden Berbatov, "Böyle bir maçın ardından kaçınılmaz olarak sorular ortaya çıkıyor: Bu oyuncular en üst seviyede performans gösterecek mi? Doğru teknik Michael Carrick mi? Doğru yolda mıyız?" diye konuştu.
Dimitar Berbatov, ayrıca, "Saha içerisinde herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığı görünmüyordu. Como sanki sadece eğleniyormuş gibi görünüyordu. Sanki yetişkinler çocuklara karşı oynuyormuş gibiydi." sözlerini sarf etti.