Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık'a veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Ann Li'ye 2-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya sıralamasının 63. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, mücadele ettiği WTA 250 turnuvasının 2. turunda dünya 25. basamağındaki ABD'li tenisçi Ann Li ile karşılaştı.
Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.
Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.