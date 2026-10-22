Sergen Yalçın'ın Milli Takım'daki teknik ekibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın birlikte çalışacağı teknik ekip belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yalçın'ın ekibinde teknik ekip koordinatörlüğünü Serhat Mert üstlenirken, yardımcı antrenör olarak Murat Kaytaz görev yapacak.
Atletik performans antrenörlüğünü Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz üstlenecek. Kaleci antrenörlüğü görevini ise Erol Ayçiçek yürütecek.
Maç ve performans analistleri olarak Tarık Yiğit Egeli ve Okan Aydıner görev alırken, Muhammet Nuri Püren de yardımcı maç ve performans analisti olarak ekipte yer alacak.
İŞTE SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİ
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
Atletik Performans Antrenörleri: Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Dr. Emre Gürbüz
Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner
Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren
Atletik performans antrenörlüğünü Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz üstlenecek. Kaleci antrenörlüğü görevini ise Erol Ayçiçek yürütecek.
Maç ve performans analistleri olarak Tarık Yiğit Egeli ve Okan Aydıner görev alırken, Muhammet Nuri Püren de yardımcı maç ve performans analisti olarak ekipte yer alacak.
İŞTE SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİ
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
Atletik Performans Antrenörleri: Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Dr. Emre Gürbüz
Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner
Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren