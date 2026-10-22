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Sergen Yalçın'ın Milli Takım'daki teknik ekibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev yapacak isimler belli oldu. İşte Yalçın'ın teknik ekibi ve görev dağılımı...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 16:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın Milli Takım'daki teknik ekibi belli oldu!
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın birlikte çalışacağı teknik ekip belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yalçın'ın ekibinde teknik ekip koordinatörlüğünü Serhat Mert üstlenirken, yardımcı antrenör olarak Murat Kaytaz görev yapacak.

Atletik performans antrenörlüğünü Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz üstlenecek. Kaleci antrenörlüğü görevini ise Erol Ayçiçek yürütecek.

Maç ve performans analistleri olarak Tarık Yiğit Egeli ve Okan Aydıner görev alırken, Muhammet Nuri Püren de yardımcı maç ve performans analisti olarak ekipte yer alacak.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİ

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert

Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz

Atletik Performans Antrenörleri: Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Dr. Emre Gürbüz

Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek

Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner

Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren



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