Junior Olaitan: 'Beşiktaş'ın ne demek olduğunu gösterdik!'

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

"KIRMIZI KARTTAN SONRA 1 PUANA RAZI OLDUK"

"BÜYÜK OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

"BÜYÜK MAÇLARI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Beşiktaş , Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu Junior Olaitan, takımının performansını ve alınan sonucu değerlendirdi.Crystal Palace karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Junior Olaitan, takım arkadaşlarını tebrik etti.Crystal Palace'ın güçlü bir rakip olduğunu ifade eden Olaitan, kırmızı kartın ardından beraberliği kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.Beşiktaş'ın Marsilya, Hoffenheim ve Crystal Palace karşısında ortaya koyduğu performansa da değinen Olaitan, takımın gücüne dikkat çekti.Önlerinde önemli karşılaşmalar bulunduğunu belirten Junior Olaitan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

AVRUPA'DA 6 GOLE KATKI!



Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli futbolcu, siyah-beyazlı takımın bu alandaki en etkili oyuncusu oldu.



CRYSTAL PALACE KARŞISINDA İLK GOL!



Crystal Palace karşılaşmasının 73. dakikasında ağları havalandıran Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.



Beninli futbolcu, bu golle Avrupa'daki istatistiklerine bir yenisini eklerken Beşiktaş, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



