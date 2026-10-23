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Junior Olaitan: "Beşiktaş'ın ne demek olduğunu gösterdik!"

Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 00:17 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 00:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Junior Olaitan: 'Beşiktaş'ın ne demek olduğunu gösterdik!'
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Beşiktaş, Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu Junior Olaitan, takımının performansını ve alınan sonucu değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Crystal Palace karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Junior Olaitan, takım arkadaşlarını tebrik etti.

"Çok iyi mücadele ettik. Sahada iyi bir savaş vardı. İyi fırsatlar bulduk. Herkese Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik. Takımı, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

"KIRMIZI KARTTAN SONRA 1 PUANA RAZI OLDUK"

Crystal Palace'ın güçlü bir rakip olduğunu ifade eden Olaitan, kırmızı kartın ardından beraberliği kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Crystal Palace iyi bir takım. Onlara karşı mücadele ettik. Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk diyebilirim. İyi bir mücadele sergiledik, bu şekilde devam edeceğiz."

"BÜYÜK OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Beşiktaş'ın Marsilya, Hoffenheim ve Crystal Palace karşısında ortaya koyduğu performansa da değinen Olaitan, takımın gücüne dikkat çekti.

"Zaten bizim, benim amacım bu. Beşiktaş'ta oynamanın nasıl olduğunu göstermek. Böyle devam edeceğiz. Bugün bu takımlara (Marsilya, Hoffenheim, Crystal Palace) karşı kaybetmiyoruz. Bu da büyük, iyi olduğumuzu gösteriyor."

"BÜYÜK MAÇLARI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Önlerinde önemli karşılaşmalar bulunduğunu belirten Junior Olaitan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Önümüzde de böyle maçlar olacak. Şu ana kadar kaybetmedik. Önümüzde de büyük maçlar var, sabırsızlıkla bekliyoruz."


AVRUPA'DA 6 GOLE KATKI!

Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli futbolcu, siyah-beyazlı takımın bu alandaki en etkili oyuncusu oldu.

CRYSTAL PALACE KARŞISINDA İLK GOL!

Crystal Palace karşılaşmasının 73. dakikasında ağları havalandıran Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Beninli futbolcu, bu golle Avrupa'daki istatistiklerine bir yenisini eklerken Beşiktaş, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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