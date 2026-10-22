Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Heart of Midlothian
0
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
1
Sunderland
1
Dün
BİTTİ
Ararat Armenia
0
Alkmaar
4
Dün
BİTTİ
OFI Crete
0
Leverkusen
2
Dün
BİTTİ
Juventus
2
Rennes
2
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
2
NEC Nijmegen
4
Dün
BİTTİ
Sturm Graz
1
Marsilya
0
Dün
BİTTİ
Viktoria Plzen
1
Levski
2
Dün
BİTTİ
Celtic
1
Celta Vigo
2
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
AC Milan
0
Dün
BİTTİ
NK Celje
2
RB Salzburg
2
Dün
BİTTİ
Olympiakos
1
Sparta Prag
0
Dün
BİTTİ
Omonia Nicosia
1
Benfica
4
Dün
BİTTİ
Hoffenheim
3
Lyon
0
Dün
BİTTİ
Lillestroem
0
Real Sociedad
6
Dün
BİTTİ
Kairat Almaty
1
Panathinaikos
5
Dün
BİTTİ
FK Crvena Zvezda
2
Kopenhag
2
Dün
BİTTİ
Getafe
2
Lugano
5
Dün
BİTTİ
Jablonec
0
Brighton
0
Dün
BİTTİ
FC Nordsjaelland
2
CSKA Sofya
2
Dün
BİTTİ
Braga
2
Gent
0
Dün
BİTTİ
Ajax
2
Atalanta
0
Dün
BİTTİ
AS Monaco
3
Freiburg
0

Dusan Alimpijevic: "İlk yarı bizi yaktı"

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes'e 89-80 mağlup olan Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, ilk yarıdaki performanslarının yenilgide belirleyici olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'İlk yarı bizi yaktı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında Anadolu Efes'e deplasmanda 89-80 kaybeden Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, maçta ilk yarıdaki performanslarının yenilgide ana sebep olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, Anadolu Efes'in kazanmayı hak ettiğini belirterek lacivert-beyazlı rakibini tebrik etti.

Maçın başından itibaren rakibin daha iyi oynadığına dikkati çeken Alimpijevic, "Biz çok iyi bir ikinci yarı oynadık. İlk yarıda, ikinci devredeki standardımızın çok altındaydık. Bu şekilde bir ilk yarı oynadığınız zaman yalnızca Anadolu Efes değil, tüm Avrupa Ligi takımları karşısında geri dönmek çok zor olur. Özellikle Anadolu Efes'e karşı deplasmandaysanız 40 dakika boyunca iyi oynamanız gerekiyor. En azından takımımızın ikinci yarıda verdiği reaksiyondan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. İkinci yarıda rakibimizi 33 sayıda tutmuş olmamız bu noktada önemli bir nottu." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.