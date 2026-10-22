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Can Uzun'a Arsenal kancası

Arsenal, Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun ile ilgileniyor. Alman ekibi, Can Uzun için 60 milyon euro bonservis bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Can Uzun'a Arsenal kancası
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Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun için Arsenal temas kurdu. Alman ekibi, 60 milyon Euro bonservis talep ediyor.

İLGİLENEN TAKIMLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınından Caught Offside, milli futbolcuyu Arsenal, Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da takip ettiğini belirtti.

Bundesliga'daki performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Can Uzun'un gelecek yaz transfer döneminde birçok takımla anılması bekleniyor.

Sezon başında Can Uzun için Galatasaray'ın da ilgisi olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 resmi maçta forma giyen Can Uzun, 4 gol ve 3 asist yaptı.

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