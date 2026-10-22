Can Uzun'a Arsenal kancası

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun için Arsenal temas kurdu. Alman ekibi, 60 milyon Euro bonservis talep ediyor.
İLGİLENEN TAKIMLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınından Caught Offside, milli futbolcuyu Arsenal, Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da takip ettiğini belirtti.
Bundesliga'daki performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Can Uzun'un gelecek yaz transfer döneminde birçok takımla anılması bekleniyor.
Sezon başında Can Uzun için Galatasaray'ın da ilgisi olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 6 resmi maçta forma giyen Can Uzun, 4 gol ve 3 asist yaptı.
İLGİLENEN TAKIMLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınından Caught Offside, milli futbolcuyu Arsenal, Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da takip ettiğini belirtti.
Bundesliga'daki performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Can Uzun'un gelecek yaz transfer döneminde birçok takımla anılması bekleniyor.
Sezon başında Can Uzun için Galatasaray'ın da ilgisi olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 6 resmi maçta forma giyen Can Uzun, 4 gol ve 3 asist yaptı.