Bugün
22:00
Beşiktaş
C.Palace
Bugün
19:45
Trabzonspor
Heart of Midlothian
Bugün
19:45
Lech Poznan
Sunderland
Bugün
19:45
Ararat Armenia
Alkmaar
Bugün
19:45
OFI Crete
Leverkusen
Bugün
19:45
Juventus
Rennes
Bugün
19:45
Dinamo Zagreb
NEC Nijmegen
Bugün
19:45
Sturm Graz
Marsilya
Bugün
22:00
Viktoria Plzen
Levski
Bugün
22:00
Celtic
Celta Vigo
Bugün
22:00
Bournemouth
AC Milan
Bugün
22:00
NK Celje
RB Salzburg
Bugün
22:00
Olympiakos
Sparta Prag
Bugün
22:00
Omonia Nicosia
Benfica
Bugün
22:00
Hoffenheim
Lyon
Bugün
22:00
Lillestroem
Real Sociedad
CANLI
15'
Kairat Almaty
0
Panathinaikos
1
Bugün
19:45
FK Crvena Zvezda
Kopenhag
Bugün
19:45
Getafe
Lugano
Bugün
19:45
Jablonec
Brighton
Bugün
19:45
FC Nordsjaelland
CSKA Sofya
Bugün
22:00
Braga
Gent
Bugün
22:00
Ajax
Atalanta
Bugün
22:00
AS Monaco
Freiburg

Bukayo Saka'nın sakatlığı Arteta'yı endişelendiriyor

Arsenal'de Bayern Münih maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumu endişe yarattı. Teknik direktör Mikel Arteta, İngiliz yıldızın sakatlığına ilişkin "Hiç iyi görünmüyor ama bekleyip göreceğiz." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 15:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Bukayo Saka'nın sakatlığı Arteta'yı endişelendiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumunun iyi görünmediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın 10. dakikasında sol ön adalesinden sakatlanarak oyundan çıktı.

Allianz Arena'daki mücadelede pas verirken vücudunu ters açıyla çeviren 25 yaşındaki kanat oyuncusu, rakibiyle herhangi bir temas yaşamadan sakatlandı. Doğrudan soyunma odasına giden Saka'nın yerine Eberechi Eze oyuna girdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Saka'nın durumuyla ilgili "Hiç iyi görünmüyor ama bekleyip göreceğiz." dedi.

İspanyol teknik adam, keskin bir ağrıyla oyundan çıkmak zorunda kalan bir oyuncu için bunun hiçbir zaman iyi bir işaret olmadığını kaydetti.

Yunan futbolcu Christos Tzolis'in de kasık sakatlığı yaşadığı Londra ekibinde, Eze ve Noni Madueke'nin kanatlarda ilk tercih olması beklenirken, sağ kanatta 16 yaşındaki genç oyuncu Max Dowman da seçeneklerden biri.

Bu sezon Arsenal'in 12 maçının 11'inde forma giyen ve 4 gol atan Saka, son iki sezonda sakatlıklarla mücadele etti.

İngiliz futbolcu, Aralık 2024'teki Crystal Palace maçında arka adalesinden sakatlanarak ameliyat edilmiş ve 2024-25 sezonunda 25 maç, geçen sezon da çeşitli sakatlıklar nedeniyle 15 karşılaşmada forma giyememişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.
Advertisement