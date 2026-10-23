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İsmail Kartal, derbi planını hazırladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı İsmail Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda devirecek olan planların hazırlığına başladı. Özellikle savunmada önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen İsmail Kartal, Osimhen için de Brown'ı hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 09:35
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal, derbi planını hazırladı
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Slavia Prag karşısında istediği sonuçla sahadan ayrılamayan Fenerbahçe, bu maçı unuttu ve Galatasaray derbisine odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör İsmail Kartal, dev mücadele için kolları sıvarken rakibin artılarını eksilerini belirledi ve kadrosunu da buna göre şekillendirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Nathan Ake'nin yokluğunda bu bölgede radikal bir hamle yapacak.

Oppong'un RAMS Park'ta savunmada ağır kalacağını düşünen Kartal, sol stopere Archie Brown'u çekecek.

OSİMHEN'E İKİLİ KİLİT

İngiliz oyuncunun sol stopere geçmesiyle de Levent Mercan sol bek başlayacak. İsmail hoca, Archie Brown'u stopere çekerek, Victor Osimhen'in savunma arkasına sarkmasını engelleyecek. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsünü duran toplarda kaptan Skriniar, savunma arkasına atılan toplarda Archie Brown kontrol edecek.

Ayrıca, Levent'ten de hücum çıkışlarında bol bol Vedat'a orta yapmasını isteyen Kartal, Greenwood mu yoksa İrfan'ı mı 10 numarada oynatacağına hafta sonu karar verecek.

RAMS Park'taki imha timinin 10 ismi netleşti.

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