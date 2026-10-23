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Dwight McNeil: "Oynadığım en iyi atmosferlerden biri"

Crystal Palace forması giyen Dwight McNeil, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dwight McNeil: 'Oynadığım en iyi atmosferlerden biri'
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Crystal Palace'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Dwight McNeil, mücadeleyi ve takımının hedeflerini değerlendirdi.

"OYNADIĞIM EN İYİ ATMOSFERLERDEN BİRİYDİ"

Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferden övgüyle söz eden Dwight McNeil, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi. Gelmesi zor bir ortam olacağını biliyorduk."

"İKİNCİ YARIDA VERDİĞİMİZ TEPKİYLE ÖNE GEÇTİK"

Beşiktaş karşısında iyi bir performans gösterdiklerini belirten İngiliz futbolcu, ilk yarıyı geride tamamlamalarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Özellikle ilk yarıda iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok iyi başladık ama devre arasına 1-0 geride girmek bizim için biraz sarsıcıydı. Ancak ikinci yarıda verdiğimiz tepkiyle 2-1 öne geçtik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum."

McNeil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi takımlar. Böyle bir atmosferde buldukları şanslardan birini değerlendirdiler. Maçtan çıkarılacak olumlu yönler var."

"AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Crystal Palace'ın Avrupa Ligi hedeflerine değinen McNeil, yoğun maç takvimine rağmen turnuvada ilerlemek istediklerini belirtti.

"Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bu turnuvayı ve aynı zamanda Premier Lig'i idare etmeye çalışmanın zor olduğunu biliyoruz, bu sezon çok fazla maç var. Olabildiğince ileri gitmek istiyoruz."

"BEŞİKTAŞ'IN BİRÇOK İYİ OYUNCUSU VAR"

Beşiktaş'ın kadrosunda önemli isimler bulunduğunu vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, Leandro Trossard'ın Premier Lig geçmişine de dikkat çekti.

"Beşiktaş'ın birçok iyi oyuncusunun olduğunu biliyorduk. Trossard gibi birkaç oyuncu Premier Lig'de oynadı. Bu yüzden iyi bir ekip olacaklarını biliyorduk ve maçın büyük bölümünde onlarla başa baş mücadele ettiğimizi düşünüyorum."

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