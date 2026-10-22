Gerard Pique'den El Clasico için iddialı tahmin

Barcelona'nın eski yıldızlarından Gerard Pique, pazar günü oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki takımın muhtemel 11'lerini değerlendiren Pique, oyuncu tercihlerinin tamamını Barcelona'nın futbolcularından yana kullandı.
Pique, Anthony Gordon ve Kylian Mbappe arasında seçim yaptığı sırada, "Bireysel yetenekten bahsediyorsak, Mbappe derim ama kendi takımımda Gordon'u isterdim." diye konuştu.
"BARCELONA, DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ"
Barcelona ve Real Madrid'in şu andaki durumlarını değerlendiren Pique, "Barcelona, ikinci sıradaki takımla arasında uçurum olan dünyanın en güçlü takımıdır." dedi.
SKOR TAHMİNİ
El Clasico için skor tahmini yapan Pique, 2010 yılında Barcelona'nın Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'i 5-0 yendiğini hatırlattı ve bu maç için de 4-1 Barcelona galibiyeti olacağını söyledi.
6 PUAN FARK VAR
Barcelona ile Real Madrid, 25 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. El Clasico öncesi Barcelona, ligde 9 maçta topladığı 27 puanla zirvede yer alıyor. Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor.
Pique, Anthony Gordon ve Kylian Mbappe arasında seçim yaptığı sırada, "Bireysel yetenekten bahsediyorsak, Mbappe derim ama kendi takımımda Gordon'u isterdim." diye konuştu.
"BARCELONA, DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ"
Barcelona ve Real Madrid'in şu andaki durumlarını değerlendiren Pique, "Barcelona, ikinci sıradaki takımla arasında uçurum olan dünyanın en güçlü takımıdır." dedi.
SKOR TAHMİNİ
El Clasico için skor tahmini yapan Pique, 2010 yılında Barcelona'nın Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'i 5-0 yendiğini hatırlattı ve bu maç için de 4-1 Barcelona galibiyeti olacağını söyledi.
6 PUAN FARK VAR
Barcelona ile Real Madrid, 25 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. El Clasico öncesi Barcelona, ligde 9 maçta topladığı 27 puanla zirvede yer alıyor. Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor.