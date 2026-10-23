Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda bu sezon ilk kez takıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte sezon başından bu yana Tüpraş Stadı'nda sürdürdüğü galibiyet serisini noktaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DOLMABAHÇE'DE İLK PUAN KAYBI
Bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarını kazanan Beşiktaş, Crystal Palace karşısında ilk kez puan kaybetti.
İngiliz ekibi karşısında Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü iki golün ardından Junior Olaitan'ın 73. dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
BU SEZON İLK KEZ BERABERE KALDI
Crystal Palace karşısında aldığı beraberlikle UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükselten Beşiktaş, tüm kulvarlarda da bu sezon ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki yenilmezlik serisini korurken sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı.
Bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarını kazanan Beşiktaş, Crystal Palace karşısında ilk kez puan kaybetti.
İngiliz ekibi karşısında Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü iki golün ardından Junior Olaitan'ın 73. dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
BU SEZON İLK KEZ BERABERE KALDI
Crystal Palace karşısında aldığı beraberlikle UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 7'ye yükselten Beşiktaş, tüm kulvarlarda da bu sezon ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki yenilmezlik serisini korurken sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı.