Jamie Carragher: 'Bruno Fernandes'in yaptığı utanç!'

Jamie Carragher, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bruno Fernandes, 4-1'lik Como mağlubiyeti sonrası teknik direktör Michael Carrick ile ilgili konuşmuştu. Portekizli futbolcunun açıklamalarına cevap veren Carragher, "Bruno Fernandes'in yaptığı şey utanç! Geçen sezon en iyi oyuncu ödülünü kazandı ve bu, Michael Carrick'in teknik direktör olması sayesinde oldu. Carrick olmasa, o ödülü kazanamazdı. Carrick, onu doğru pozisyona yerleştirdi ve yetenekli bir oyuncu olduğu için harika bir sezon geçirdi." dedi.
Carragher ayrıca, "Bruno Fernandes yetenekli bir oyuncu ama tutumu ve yaklaşımı tamamen yanlış." diye konuştu.
Carragher ayrıca, "Bruno Fernandes yetenekli bir oyuncu ama tutumu ve yaklaşımı tamamen yanlış." diye konuştu.