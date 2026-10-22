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Bruno Fernandes'ten Carrick'e eleştiri!

Como deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgi, Manchester United'da krizi derinleştirdi. Kaptan Bruno Fernandes, teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştirirken İngiliz çalıştırıcı, oyuncularının koşu performansına dikkat çekip taraftarlardan özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 15:32
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Bruno Fernandes'ten Carrick'e eleştiri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Como'ya deplasmanda 4-1 yenilen Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, maçın ardından teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Portekizli futbolcu, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın özgüvenini artırdığını savundu.

Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını verdi.

Basın toplantısında Fernandes'in sözleri hatırlatılan Carrick ise hangi sistem ve taktik uygulanırsa uygulansın, oyuncular ileri ve geri koşmadığı sürece kazanmanın mümkün olmadığını kaydetti.

CARRICK TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından oyuncularının yanına gitmeyen ve deplasmana gelen yaklaşık 700 taraftarı selamlayan Carrick, takımın sergilediği oyunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Taraftarlardan özür dileyen İngiliz teknik adam, kendi geleceğiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Kaptan Fernandes'in eleştirisi, Manchester United'da bir hafta içinde kamuoyu önünde yapılan ikinci eleştiri oldu.

Manchester ekibinin 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından savunma oyuncusu Lisandro Martinez, kulüp yönetimini yaz transfer döneminde kadroya yeterli yatırım yapmamakla eleştirmişti.

Teknik direktörün sürekli değiştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak Carrick'e destek veren Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öfke ve hayal kırıklığıyla demeç verdiğini belirtmişti.

Geçen sezon göreve gelen Carrick, çıktığı 17 maçın 12'sini kazanarak Manchester United'ı iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne taşımış ve iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Kulübün yaz transfer döneminde üç orta saha oyuncusu almasına karşın sol bek ve forvet bölgelerine takviye yapmaması eleştiri konusu olmuştu.

Sezona Premier Lig'e yeni yükselen Hull City'ye yenilerek başlayan Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçta yalnızca Ipswich Town ve Azerbaycan ekibi Sabah karşısında 3 puan aldı.

Ligde 13. sırada bulunan Manchester ekibi, 25 Ekim Pazar günü sahasında Bournemouth'u konuk edecek.

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