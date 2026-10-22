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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi, 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'de Rams Park'ta oynanacak.

ATİLLA KARAOĞLAN'IN DERBİ KARNESİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi yönetecek Atilla Karaoğlan, iki takımın mücadelesinde daha önce iki kez düdük çaldı. Tecrübeli hakemin yönettiği 10 Nisan 2022 tarihindeki derbiyi Fenerbahçe 2-0 kazanırken, 21 Eylül 2024'te Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan Galatasaray 3-1 galip ayrıldı. Karaoğlan, böylece kariyerinde üçüncü kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak.

GALATASARAY'IN KARAOĞLAN YÖNETİMİNDEKİ PERFORMANSI

Galatasaray ise Atilla Karaoğlan'ın görev yaptığı 23 resmi karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli hakemin yönettiği maçlarda yüzde 69,6'lık galibiyet oranına ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN KARAOĞLAN YÖNETİMİNDEKİ PERFORMANSI

Atilla Karaoğlan, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 24 resmi karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda yüzde 83,3'lük galibiyet oranı yakaladı.



 
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