Houston Rockets, Kevin Durant ve Jabari Smith Jr.'ın 30'ar sayı attığı sezon açılışında Dallas Mavericks'i 128-110 mağlup etti. Alperen Şengün, 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle galibiyete katkı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Houston Rockets, yeni sezonun ilk maçında Dallas Mavericks'i 128-110 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Kevin Durant ve Jabari Smith Jr., 30'ar sayıyla Houston'ın en skorer isimleri oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaptı.
İlk çeyreği altı sayı önde tamamlayan Rockets, ikinci çeyrekte rakibine 38-12 üstünlük kurarak maçın kontrolünü ele geçirdi.
Durant ve Smith, ilk yarıda 16'şar sayı üretti. İkinci çeyreğin ortalarında 15 sayı önde olan Houston, ardından yakaladığı 19-2'lik seriyle devre arasına 70-38 üstün girdi.
Dallas'ta Kyrie Irving, Mart 2025'te sol diz ön çapraz bağından yaşadığı sakatlığın ardından çıktığı ilk normal sezon maçında 15 sayı kaydetti.
Michigan'ı NCAA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra görevine son verilen Jason Kidd'in yerine getirilen Dusty May ise Mavericks başantrenörlüğündeki ilk maçında mağlubiyet yaşadı.
2025 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimi ve geçtiğimiz sezonun Yılın Çaylağı Cooper Flagg, 32 sayıyla Dallas'ın en skorer oyuncusu oldu.
P.J. Washington, karşılaşmayı 10 sayı ve 4 ribaundla tamamladı.
Mavericks, son çeyrekte Marcus Sasser'ın altı sayıyla katkı verdiği 9-0'lık seriyle bitime yaklaşık dokuz dakika kala farkı 17'ye indirdi: 103-86.
Ancak Houston, Durant ve Fred VanVleet'in üçlüklerinin de yer aldığı 8-2'lik seriyle yaklaşık bir dakika içinde skoru 111-88'e getirerek rakibinin geri dönüş çabasını durdurdu.
Ön çapraz bağ sakatlığının ardından toparlanma süreci nedeniyle geçtiğimiz sezonu kaçıran VanVleet, dönüş maçında 6 sayı ve 11 asist üretti.
Houston'da Tari Eason, ilk çeyreğin bitimine yaklaşık üç dakika kala Washington'ı iterek yere düşürmesi nedeniyle ikinci derece sportmenlik dışı faulle cezalandırıldı ve oyundan ihraç edildi.
Mavericks, cuma günü Indiana Pacers'a konuk olacak. Rockets ise aynı gün Teksas'ın Austin kentinde San Antonio Spurs ile karşılaşacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Atlanta Hawks 132-125 Orlando Magic
Milwaukee Bucks 116-128 Washington Wizards
Minnesota Timberwolves 131-106 Miami Heat
Charlotte Hornets 110-103 Brooklyn Nets
Chicago Bulls 92-135 Toronto Raptors
Utah Jazz 103-123 Memphis Grizzlies
Indiana Pacers 123-120 New Orleans Pelicans
Golden State Warriors 105-127 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 83-124 Portland Trail Blazers
Sacramento Kings 96-121 Los Angeles Clippers
Kevin Durant ve Jabari Smith Jr., 30'ar sayıyla Houston'ın en skorer isimleri oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 23 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaptı.
İlk çeyreği altı sayı önde tamamlayan Rockets, ikinci çeyrekte rakibine 38-12 üstünlük kurarak maçın kontrolünü ele geçirdi.
Durant ve Smith, ilk yarıda 16'şar sayı üretti. İkinci çeyreğin ortalarında 15 sayı önde olan Houston, ardından yakaladığı 19-2'lik seriyle devre arasına 70-38 üstün girdi.
Dallas'ta Kyrie Irving, Mart 2025'te sol diz ön çapraz bağından yaşadığı sakatlığın ardından çıktığı ilk normal sezon maçında 15 sayı kaydetti.
Michigan'ı NCAA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra görevine son verilen Jason Kidd'in yerine getirilen Dusty May ise Mavericks başantrenörlüğündeki ilk maçında mağlubiyet yaşadı.
2025 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimi ve geçtiğimiz sezonun Yılın Çaylağı Cooper Flagg, 32 sayıyla Dallas'ın en skorer oyuncusu oldu.
P.J. Washington, karşılaşmayı 10 sayı ve 4 ribaundla tamamladı.
Mavericks, son çeyrekte Marcus Sasser'ın altı sayıyla katkı verdiği 9-0'lık seriyle bitime yaklaşık dokuz dakika kala farkı 17'ye indirdi: 103-86.
Ancak Houston, Durant ve Fred VanVleet'in üçlüklerinin de yer aldığı 8-2'lik seriyle yaklaşık bir dakika içinde skoru 111-88'e getirerek rakibinin geri dönüş çabasını durdurdu.
Ön çapraz bağ sakatlığının ardından toparlanma süreci nedeniyle geçtiğimiz sezonu kaçıran VanVleet, dönüş maçında 6 sayı ve 11 asist üretti.
Houston'da Tari Eason, ilk çeyreğin bitimine yaklaşık üç dakika kala Washington'ı iterek yere düşürmesi nedeniyle ikinci derece sportmenlik dışı faulle cezalandırıldı ve oyundan ihraç edildi.
Mavericks, cuma günü Indiana Pacers'a konuk olacak. Rockets ise aynı gün Teksas'ın Austin kentinde San Antonio Spurs ile karşılaşacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Atlanta Hawks 132-125 Orlando Magic
Milwaukee Bucks 116-128 Washington Wizards
Minnesota Timberwolves 131-106 Miami Heat
Charlotte Hornets 110-103 Brooklyn Nets
Chicago Bulls 92-135 Toronto Raptors
Utah Jazz 103-123 Memphis Grizzlies
Indiana Pacers 123-120 New Orleans Pelicans
Golden State Warriors 105-127 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 83-124 Portland Trail Blazers
Sacramento Kings 96-121 Los Angeles Clippers