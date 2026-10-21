Bugün
19:45
Lille
Galatasaray
Bugün
19:45
Como
M. United
Bugün
22:00
Aston Villa
Viking
Bugün
22:00
Club Brugge
Lens
Bugün
22:00
Real Betis
Feyenoord
Bugün
22:00
Sporting CP
LASK
Bugün
22:00
Bayern Munih
Arsenal
Bugün
22:00
Real Madrid
RB Leipzig
Bugün
22:00
Inter
Shakhtar

EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Beşiktaş

EuroLeague'in 7. haftasında Türk derbisi oynanacak. Anadolu Efes, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 12:19 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 12:35
EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Beşiktaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Basketbol EuroLeague'nin 7. haftasındaki derbide Anadolu Efes, perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.

Anadolu Efes, ligdeki 6 maçta 2 galibiye, 4 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş ise 6 maçta 3 galibiyet alırken sahadan 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!



EuroLeague'de ilk randevu

Anadolu Efes ile Beşiktaş, EuroLeague'de ilk kez kozlarını paylaşacak.

EuroLeague tarihinde ilk kez 2012-13 sezonunda mücadele eden Beşiktaş, o dönem başka formatla oynanan ligde Anadolu Efes ile farklı gruplarda yer almıştı.

Bu sezon ikinci kez EuroLeague'e katılan siyah-beyazlılar, ilk defa Anadolu Efes ile derbi heyecanı yaşayacak.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 920. karşılaşması

Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş maçıyla Avrupa'da 920. kez sahne alacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 919 karşılaşmada 508 galibiyet, 411 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 672. maçını yapacak. Ligdeki 671 müsabakanın 351'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 320'sinde mağlup oldu.

Beşiktaş'ın EuroLeague'de 31. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği EuroLeague'de bu hafta oynanacak Anadolu Efes derbisiyle 31. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague'de grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 6 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 3'er galibiyet ve yenilgi aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.