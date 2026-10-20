Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Rapid Bükreş'e konuk olacak

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında 21 Ekim Çarşamba günü Romanya'nın Rapid Bükreş takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rapid Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Valencia Basket'i 88-69 yendi.
Rumen ekibi ise ilk müsabakasında Fransız takımı Flammes Carolo Basket'e 98-66 mağlup oldu.
Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Valencia Basket'i 88-69 yendi.
Rumen ekibi ise ilk müsabakasında Fransız takımı Flammes Carolo Basket'e 98-66 mağlup oldu.