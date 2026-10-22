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ÇBK Mersin'den rakibine 43 sayılık tarife!

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu ikinci maçında deplasmanda BAXI Ferrol'ü 85-42 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ÇBK Mersin'den rakibine 43 sayılık tarife!
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FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın BAXI Ferrol ekibini 85-42 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Malata Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Çimsa ÇBK Mersin ilk çeyreği 17-14, ikinci çeyreği ise 39-25 önde tamamladı.

Maçın geri kalanında da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, üçüncü periodu 61-36 maçı ise 85-42 kazandı.

Konuk ekipte Kariata Diaby, 20 sayıyla maçın en skoreri ismi olurken, BAXI Ferrol'de Margaret Doogan 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

 
 
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