ÇBK Mersin'den rakibine 43 sayılık tarife!

FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın BAXI Ferrol ekibini 85-42 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Malata Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Çimsa ÇBK Mersin ilk çeyreği 17-14, ikinci çeyreği ise 39-25 önde tamamladı.
Maçın geri kalanında da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, üçüncü periodu 61-36 maçı ise 85-42 kazandı.
Konuk ekipte Kariata Diaby, 20 sayıyla maçın en skoreri ismi olurken, BAXI Ferrol'de Margaret Doogan 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Maçın geri kalanında da oyunun kontrolünü bırakmayan Çimsa ÇBK Mersin, üçüncü periodu 61-36 maçı ise 85-42 kazandı.
Konuk ekipte Kariata Diaby, 20 sayıyla maçın en skoreri ismi olurken, BAXI Ferrol'de Margaret Doogan 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.