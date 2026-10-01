UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'a sahasında 4-2 mağlup olan Lille'de Calvin Verdonk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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Romain Perraud'nun yerine ilk 11'de görev alan ve 90 dakika sahada kalan sol bek, üst üste üçüncü Avrupa yenilgisini aldıkları mücadelede özellikle ikinci yarının başlangıcında yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.
"KORNERİ İYİ SAVUNAMADIK"
Galatasaray'ın yeniden üstünlüğü ele geçirdiği bölümün belirleyici olduğunu söyleyen Verdonk, "Evet, bence her şey kornerle başladı. İyi savunamadık ve doğrudan skoru 2-3'e getiren golü attılar. İkinci yarıya zor bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.
İLK 24 İÇİN UMUDUNU KORUYOR
İlk üç maçını puansız tamamlayan Fransız ekibinde Verdonk, tur hedefinden vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.
İlk 24'e girme ihtimalleri hakkında konuşan savunmacı, "Mümkün olduğu sürece kendimize güvenmeliyiz. Kendimize güvenmeli ve devam etmeliyiz." dedi.
"İKİ CEZA SAHASINDA DA DAHA İYİ OLMALIYIZ"
Takımının hem hücumda hem de savunmada gelişmesi gerektiğini belirten Verdonk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bence başladığımız işleri bitirmeliyiz. Şut çekmeliyiz, gol atmalıyız, ceza sahasında daha iyi savunma yapmalıyız. Her iki ceza sahasında da, savunmada ve hücumda daha iyi olmalıyız."
"İYİ BİR PLANIMIZ VARDI"
Hákon Haraldsson'un sahte dokuz rolünde kullanıldığı oyun düzenini de değerlendiren Verdonk, planlarının işlediği bölümler bulunduğunu ancak savunmadaki hataların sonucu belirlediğini söyledi.
Verdonk, "Evet, bu düzende kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum. Hákon orta sahaya geldiğinde, bugün inanılmaz oynayan Soriba vardı ve benim de derine koşular yapmam gerekiyordu. Alex'in bana iyi toplar gönderdiğini düşünüyorum. Hákon akıllı bir oyuncu, nereye koşacağını biliyor. Bence iyi bir planımız vardı, sadece çok kolay goller yedik." diye konuştu.
Verdonk: "Galatasaray'dan çok kolay goller yedik"
Lille'in savunmacısı Calvin Verdonk, Galatasaray karşısındaki 4-2'lik yenilginin ardından iki ceza sahasında da daha etkili olmaları gerektiğini söyledi. Verdonk, ilk 24 için umutlarını koruduklarını belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'a sahasında 4-2 mağlup olan Lille'de Calvin Verdonk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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Romain Perraud'nun yerine ilk 11'de görev alan ve 90 dakika sahada kalan sol bek, üst üste üçüncü Avrupa yenilgisini aldıkları mücadelede özellikle ikinci yarının başlangıcında yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.
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