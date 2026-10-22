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Galatasaray'ın Lille zaferi kasaya para yağdırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, hem ilk galibiyetine ulaştı hem de önemli bir gelirin sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 10:25 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 10:28
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Lille zaferi kasaya para yağdırdı!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetine ulaştı.

Okan Buruk'un öğrencileri, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüşe imza atarken üç puanın yanı sıra UEFA'nın galibiyet primini de kazandı.

LILLE GALİBİYETİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ

UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği Şampiyonlar Ligi ödül sisteminde lig aşamasındaki her galibiyete 2,1 milyon euro prim veriliyor. Lille karşısında 4-2 kazanan Galatasaray, böylece 2,1 milyon euro tutarında galibiyet primine hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, ilk iki haftada Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşamıştı. Fransa deplasmanında elde edilen galibiyet, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maç sonucu primi oldu.

KATILIMDAN 18,62 MİLYON EURO

Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak ligde üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşmıştı. Bu başarısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar, lig aşamasına katılım bedeli olarak 18,62 milyon euroya hak kazandı.

UEFA'nın 36 kulübün tamamına ayırdığı bu başlangıç payı, maç sonuçlarına bağlı performans primlerinden bağımsız olarak hesaplanıyor.

TOPLAM 20,72 MİLYON EURO

Lille galibiyetinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde katılım ve maç sonucu primlerinden oluşan toplam geliri 20,72 milyon euroya ulaştı. Bu tutarın 18,62 milyon euroluk bölümünü lig aşamasına katılım payı, 2,1 milyon euroluk bölümünü ise Lille galibiyeti oluşturuyor.

Söz konusu hesaplamaya UEFA'nın kulüplere performans ve yayın değeri üzerinden dağıttığı diğer gelirler dahil değil. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği nihai toplam gelir, lig aşamasını bitireceği sıra ve turnuvada ulaşacağı turlara göre artabilecek. 

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