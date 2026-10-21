Tyrick Mitchell: 'Daha agresif olmak zorundayız'

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ta futbolculardan Tyrick Mitchell, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "OYUNCULAR OLARAK DAHA AGRESİF OLMAK DURUMUNDAYIZ"
Daha agresif olmaları gerektiğini hatırlatan Mitchell, "Ben defansif sorunların çalışmaktan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular olarak daha agresif olmak durumundayız. Odaklanmada sorunlar yaşıyoruz. Rakiplerin baskısını iyi değerlendirmemiz ve oyuncular olarak temel şeylerin üzerine odaklanmamız gerekiyor." dedi.
İngiliz sol bek, kendisinin daha cesur olması gerektiğini belirterek "Kendime daha fazla inanmalıyım. Özellikle atak yapıyorken pozisyonları farklı farklı değerlendirmeliyiz. En iyi atak oyuncusu değilim fakat fırsatlarım oldu. Bunları daha iyi değerlendirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Daha agresif olmaları gerektiğini hatırlatan Mitchell, "Ben defansif sorunların çalışmaktan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular olarak daha agresif olmak durumundayız. Odaklanmada sorunlar yaşıyoruz. Rakiplerin baskısını iyi değerlendirmemiz ve oyuncular olarak temel şeylerin üzerine odaklanmamız gerekiyor." dedi.
İngiliz sol bek, kendisinin daha cesur olması gerektiğini belirterek "Kendime daha fazla inanmalıyım. Özellikle atak yapıyorken pozisyonları farklı farklı değerlendirmeliyiz. En iyi atak oyuncusu değilim fakat fırsatlarım oldu. Bunları daha iyi değerlendirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.