Bugün
19:45
Lille
Galatasaray
Bugün
19:45
Como
M. United
Bugün
22:00
Aston Villa
Viking
Bugün
22:00
Club Brugge
Lens
Bugün
22:00
Real Betis
Feyenoord
Bugün
22:00
Sporting CP
LASK
Bugün
22:00
Bayern Munih
Arsenal
Bugün
22:00
Real Madrid
RB Leipzig
Bugün
22:00
Inter
Shakhtar

Durant, Rockets'ı favori görmeyenlere: "Kimin umurunda?"

Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, Dallas Mavericks ile oynanacak sezon açılışı öncesinde takımına yönelik değerlendirmelere yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant, Rockets'ı favori görmeyenlere: 'Kimin umurunda?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kevin Durant, Houston Rockets'ın Batı Konferansı'nda geri planda görülmesini önemsemediğini belirterek rakiplerinin kendilerini ciddiye aldığından emin olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antrenmanın ardından basın mensuplarına konuşan Durant'e, bazı yorumcuların Rockets'ı Batı Konferansı'nın favorileri arasında görmemesi soruldu.

38 yaşındaki yıldız, şu karşılığı verdi:

"Kimin umurunda? Kime göre favori değiliz?"

Muhabirin medyadaki yorumları kastettiğini söylemesi üzerine Durant, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynen, bu açıdan pek de belirleyici olmayan insanlar. Genel anlamda sizin önemsiz olduğunuzu söylemiyorum.

Ama diğer takımlar, bize hazırlanırken bizim hakkımızda böyle konuşmuyor."

Rakiplerin Houston'a gereken saygıyı göstereceğini belirten Durant, dışarıdaki beklentilerden çok takımın kimliğine odaklandığını vurguladı:

"Bize saygı duyuyorlar. Oyuna da bize doğru şekilde hazırlanacak kadar saygı duyuyorlar.

Taraftarlar, ilk haftanın ardından bizi bambaşka bir takım olarak görebilir. O yüzden buna odaklanamam.

Ben sadece kimliğimize odaklanıyorum. Ama rakiplerimizin hazırlanıp bize karşı hazır olacağını biliyorum."

Rockets'a ilişkin soru işaretlerini dile getiren isimlerden biri de eski NBA oyuncusu Robin Lopez oldu.

NBA TV'deki "The Association" programına katılan Lopez, Houston'ın Batı Konferansı'nda ilk altının dışında kalacağını öngördü.

Takımın potansiyelinden çok sağlık durumuna dikkat çeken Lopez, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık açısından çok fazla soru işareti olduğunu düşünüyorum.

Fred'in bütün sezon sağlıklı kalıp kalamayacağını görmemiz gerekiyor. Steven Adams'ın da bu takımda çok hafife alınan bir parça olduğunu düşünüyorum.

Çok fazla övgü almayan uzunlardan biri ama takımı bir arada tutan o bağlayıcı unsur."

Rockets'ın genç çekirdeği, son iki sezonda da play-off ilk turunda elendi.

Geçtiğimiz sezon Durant'in yokluğunda Lakers karşısında yaşananlar, takımın yıldız oyuncusu olmadan nasıl üretim sağlayacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Durant ise o dönemde sorumluluk almak zorunda kalan genç oyuncuların bu deneyimden fayda sağladığına inanıyor.

Yaz döneminde birkaç tecrübeli takviyesi dışında büyük değişikliklere gitmeyen Houston yönetimi, genç çekirdeğine güvenmeyi sürdürdü.

Rockets, yeni sezonun ilk maçında 21 Ekim'de deplasmanda Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.