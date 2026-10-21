Kevin Durant, Houston Rockets'ın Batı Konferansı'nda geri planda görülmesini önemsemediğini belirterek rakiplerinin kendilerini ciddiye aldığından emin olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antrenmanın ardından basın mensuplarına konuşan Durant'e, bazı yorumcuların Rockets'ı Batı Konferansı'nın favorileri arasında görmemesi soruldu.
38 yaşındaki yıldız, şu karşılığı verdi:
"Kimin umurunda? Kime göre favori değiliz?"
Muhabirin medyadaki yorumları kastettiğini söylemesi üzerine Durant, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynen, bu açıdan pek de belirleyici olmayan insanlar. Genel anlamda sizin önemsiz olduğunuzu söylemiyorum.
Ama diğer takımlar, bize hazırlanırken bizim hakkımızda böyle konuşmuyor."
Rakiplerin Houston'a gereken saygıyı göstereceğini belirten Durant, dışarıdaki beklentilerden çok takımın kimliğine odaklandığını vurguladı:
"Bize saygı duyuyorlar. Oyuna da bize doğru şekilde hazırlanacak kadar saygı duyuyorlar.
Taraftarlar, ilk haftanın ardından bizi bambaşka bir takım olarak görebilir. O yüzden buna odaklanamam.
Ben sadece kimliğimize odaklanıyorum. Ama rakiplerimizin hazırlanıp bize karşı hazır olacağını biliyorum."
Rockets'a ilişkin soru işaretlerini dile getiren isimlerden biri de eski NBA oyuncusu Robin Lopez oldu.
NBA TV'deki "The Association" programına katılan Lopez, Houston'ın Batı Konferansı'nda ilk altının dışında kalacağını öngördü.
Takımın potansiyelinden çok sağlık durumuna dikkat çeken Lopez, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık açısından çok fazla soru işareti olduğunu düşünüyorum.
Fred'in bütün sezon sağlıklı kalıp kalamayacağını görmemiz gerekiyor. Steven Adams'ın da bu takımda çok hafife alınan bir parça olduğunu düşünüyorum.
Çok fazla övgü almayan uzunlardan biri ama takımı bir arada tutan o bağlayıcı unsur."
Rockets'ın genç çekirdeği, son iki sezonda da play-off ilk turunda elendi.
Geçtiğimiz sezon Durant'in yokluğunda Lakers karşısında yaşananlar, takımın yıldız oyuncusu olmadan nasıl üretim sağlayacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Durant ise o dönemde sorumluluk almak zorunda kalan genç oyuncuların bu deneyimden fayda sağladığına inanıyor.
Yaz döneminde birkaç tecrübeli takviyesi dışında büyük değişikliklere gitmeyen Houston yönetimi, genç çekirdeğine güvenmeyi sürdürdü.
Rockets, yeni sezonun ilk maçında 21 Ekim'de deplasmanda Dallas Mavericks ile karşılaşacak.
38 yaşındaki yıldız, şu karşılığı verdi:
"Kimin umurunda? Kime göre favori değiliz?"
Muhabirin medyadaki yorumları kastettiğini söylemesi üzerine Durant, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynen, bu açıdan pek de belirleyici olmayan insanlar. Genel anlamda sizin önemsiz olduğunuzu söylemiyorum.
Ama diğer takımlar, bize hazırlanırken bizim hakkımızda böyle konuşmuyor."
Rakiplerin Houston'a gereken saygıyı göstereceğini belirten Durant, dışarıdaki beklentilerden çok takımın kimliğine odaklandığını vurguladı:
"Bize saygı duyuyorlar. Oyuna da bize doğru şekilde hazırlanacak kadar saygı duyuyorlar.
Taraftarlar, ilk haftanın ardından bizi bambaşka bir takım olarak görebilir. O yüzden buna odaklanamam.
Ben sadece kimliğimize odaklanıyorum. Ama rakiplerimizin hazırlanıp bize karşı hazır olacağını biliyorum."
Rockets'a ilişkin soru işaretlerini dile getiren isimlerden biri de eski NBA oyuncusu Robin Lopez oldu.
NBA TV'deki "The Association" programına katılan Lopez, Houston'ın Batı Konferansı'nda ilk altının dışında kalacağını öngördü.
Takımın potansiyelinden çok sağlık durumuna dikkat çeken Lopez, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık açısından çok fazla soru işareti olduğunu düşünüyorum.
Fred'in bütün sezon sağlıklı kalıp kalamayacağını görmemiz gerekiyor. Steven Adams'ın da bu takımda çok hafife alınan bir parça olduğunu düşünüyorum.
Çok fazla övgü almayan uzunlardan biri ama takımı bir arada tutan o bağlayıcı unsur."
Rockets'ın genç çekirdeği, son iki sezonda da play-off ilk turunda elendi.
Geçtiğimiz sezon Durant'in yokluğunda Lakers karşısında yaşananlar, takımın yıldız oyuncusu olmadan nasıl üretim sağlayacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Durant ise o dönemde sorumluluk almak zorunda kalan genç oyuncuların bu deneyimden fayda sağladığına inanıyor.
Yaz döneminde birkaç tecrübeli takviyesi dışında büyük değişikliklere gitmeyen Houston yönetimi, genç çekirdeğine güvenmeyi sürdürdü.
Rockets, yeni sezonun ilk maçında 21 Ekim'de deplasmanda Dallas Mavericks ile karşılaşacak.