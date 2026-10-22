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Beşiktaş'ın Avrupa'daki kalesi: Dolmabahçe!

Eleme turları dahil edildiğinde UEFA Avrupa Ligi'nde 8'de 7 yapan Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı 4 karşılaşmadan da zaferle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 08:36
Haber: Sabah
Beşiktaş'ın Avrupa'daki kalesi: Dolmabahçe!
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Vincenzo Italiano komutasındaki Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eleme turları dahil edildiği zaman Avrupa'da toplam 8 resmi maça çıkan siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Dolmabahçe'yi adeta kalesi haline getiren siyah beyazlılar, Kupa 2'de Tüpraş Stadı'nda yaptığı 4 karşılaşmayı da zaferle bitirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0, bir sonraki turda Hradec Kralove'yi 1-0 ve playoff turunda Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.

Temsilcimiz, lig aşamasında da Marsilya'yı da 4-1'lik skorla farklı mağlup etti.

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