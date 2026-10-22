Beşiktaş'ın Avrupa'daki kalesi: Dolmabahçe!

Vincenzo Italiano komutasındaki Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eleme turları dahil edildiği zaman Avrupa'da toplam 8 resmi maça çıkan siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Dolmabahçe'yi adeta kalesi haline getiren siyah beyazlılar, Kupa 2'de Tüpraş Stadı'nda yaptığı 4 karşılaşmayı da zaferle bitirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0, bir sonraki turda Hradec Kralove'yi 1-0 ve playoff turunda Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.
Temsilcimiz, lig aşamasında da Marsilya'yı da 4-1'lik skorla farklı mağlup etti.
Dolmabahçe'yi adeta kalesi haline getiren siyah beyazlılar, Kupa 2'de Tüpraş Stadı'nda yaptığı 4 karşılaşmayı da zaferle bitirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0, bir sonraki turda Hradec Kralove'yi 1-0 ve playoff turunda Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.
Temsilcimiz, lig aşamasında da Marsilya'yı da 4-1'lik skorla farklı mağlup etti.