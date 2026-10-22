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Lendeborg'dan Doncic'e sert sözler: "Bütün saygımı kaybettim"

Golden State Warriors'ın çaylak oyuncusu Yaxel Lendeborg, Los Angeles Lakers'a 127-105 kaybettikleri sezon açılışının ardından Luka Doncic hakkında sert açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lendeborg'dan Doncic'e sert sözler: 'Bütün saygımı kaybettim'
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Golden State Warriors çaylağı Yaxel Lendeborg, NBA'deki ilk maçında karşılaştığı Luka Doncic'in hakemlere sürekli itiraz etmesi nedeniyle kendisine duyduğu saygıyı kaybettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA'deki ilk maçında 29 dakikada 12 sayı kaydeden Lendeborg, Doncic ile yaşadığı gerginlik sırasında teknik faul aldı.

Lakers yıldızı ise karşılaşmayı 28 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

Maçın ardından konuşan Lendeborg, Doncic'e daha önce hayranlık duyduğunu belirtti:

"Ona çok saygı duyuyordum. NBA'i çok fazla izlemiyordum, daha çok özetleri takip ediyordum. Sürekli rakiplerini nasıl zor durumda bıraktığını görüyordum.

Ama sahada bunu bizzat yaşayıp bütün o sızlanmaları ve itirazları görünce bütün saygımı kaybettim. Gerçekten çok kötüydü."

Lendeborg, rahatsızlığının yalnızca verilen faul kararlarından kaynaklanmadığını vurguladı:

"Mesele faul çalınması değil. Mesele bütün maç boyunca şikâyet edip sonunda o faulü alması. Tebrikler dostum.

Sonra da büyük bir şey başarmışsın gibi benimle konuşuyorsun. Yapma. Bu çok zayıf bir tavır."

Çaylak oyuncu, daha önce beğendiği bir yıldızla böyle bir gerilim yaşamasının maç içinde kendisini etkilediğini kabul etti.

Doncic'e karşı sürekli sözlü meydan okumada bulunduğunu da anlatan Lendeborg, şu ifadeleri kullandı:

"Ona kötü oynadığını, bana karşı sayı atamayacağını söylüyordum. 'Konuşuyorsun ama bana karşı sayı atamıyorsun' dedim. Bütün maç bunu söyledim."

Lendeborg, karşılıklı konuşmalar sırasında küfür kullandığını ve teknik faulle cezalandırıldığını belirtti.

Doncic'in 28 sayısına rağmen bire bir eşleşmede iyi savunma yaptığını düşündüğünü söyleyen genç oyuncu, faul kararları hakkında da esprili bir yorum yaptı:

"Ellerimi arkamda tutarak savunmayı düşündüm. Bakalım işe yarayacak mı diye. Muhtemelen yine de faul çalınırdı."

Maçı dört faulle tamamlayan Lendeborg, karşılaşmanın NBA'deki hakem yönetimine alışması açısından öğretici olduğunu belirtti:

"Faul çalınana kadar onu savunurken çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum."

Ayaklarını hareket ettirmeye, Doncic'in tercihlerini okumaya ve geriye çekilerek kullandığı şutlara el göstermeye odaklandığını anlatan çaylak, bu deneyimin özgüvenini artırdığını söyledi:

"Bu maç, süperstarları savunabileceğim konusunda bana kesinlikle çok fazla güven verdi.

Faul aldırmak için yapılan hamleleri de mümkün olduğunca çabuk öğreneceğim."

Doncic, ilk yarıda 23 sayı kaydetti ve devrenin son anında orta sahanın gerisinden potaya çarptırarak attığı basketin ardından Lendeborg'u işaret etti.

Lakers, üçüncü çeyrekte 36-16'lık üstünlük kurarak farkı 102-68'e taşıdı ve sezonun ilk maçını 22 sayı farkla kazandı.

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