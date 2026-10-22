Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi için La Liga seçeneği gündeme geldi. İspanya'dan iki takımın radarına giren deneyimli santrforun geleceğinde, maaş beklentisinin belirleyici olacağı belirtildi.
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TyC Sports'un aktardığı habere göre Valencia ve Real Betis, 33 yaşındaki futbolcunun durumunu değerlendirmeye aldı.
VALENCIA'YA MAAŞ ENGELİ
Tribuna VCF kaynaklı bilgilere göre Icardi'nin şartlarını öğrenmek için temas kuran Valencia, yıllık 5 milyon euroluk taleple karşılaşınca transferden vazgeçti.
Javier Aguirre yönetiminde ligde çıktığı dokuz maçta yalnızca altı gol üretebilen Valencia'nın, hücumdaki sorunlarını çözmek için başka seçeneklere yöneldiği ifade edildi.
BETIS'TE SAKATLIK SONRASI ARAYIŞ
La Colina de Nervión'un haberine göre ise Real Betis, Cucho Hernandez'in sakatlığının ardından Icardi seçeneğini gündemine aldı.
Barcelona karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Hernandez'in en az bir ay oynayamayacak olması, Manuel Pellegrini'nin hücumdaki alternatiflerini azalttı. İspanyol ekibinin, yoğun fikstürde Troy Parrott'un yükünü paylaşabilecek tecrübeli bir golcü aradığı kaydedildi.
GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI
Inter ve Paris Saint-Germain'in ardından Galatasaray'da da önemli bir gol performansı sergileyen Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 resmi karşılaşmada 77 gol kaydetti.
30 Haziran'dan bu yana serbest statüde bulunan Arjantinli futbolcu için bonservis bedeli gerekmemesi avantaj olarak görülüyor.
Icardi için İspanya ihtimali: Bir kulüp çekildi, diğeri takipte
Mauro Icardi'nin yıllık 5 milyon euroluk ücret beklentisi Valencia'ya geri adım attırırken, hücum hattını güçlendirmek isteyen Real Betis'in Arjantinli golcüyle ilgilendiği öne sürüldü.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi için La Liga seçeneği gündeme geldi. İspanya'dan iki takımın radarına giren deneyimli santrforun geleceğinde, maaş beklentisinin belirleyici olacağı belirtildi.
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TyC Sports'un aktardığı habere göre Valencia ve Real Betis, 33 yaşındaki futbolcunun durumunu değerlendirmeye aldı.
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