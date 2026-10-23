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Ajax'tan son dakikalarda gelen galibiyet!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Ajax, sahasında Atalanta'yı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ajax'tan son dakikalarda gelen galibiyet!
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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Ajax, sahasında İtalya temsilcisi Atalanta ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri Toluwalase Arokodare ve Abdellah Ouazane kaydetti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI!

Ajax ile Atalanta arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

AROKODARE 87. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda iki takım da gol ararken Ajax, aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu.

87. dakikada Youri Baas'ın asistinde topla buluşan Toluwalase Arokodare, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

AJAX'TAN 3 DAKİKADA 2 GOL

Hollanda temsilcisi, 90. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İlk golü kaydeden Arokodare, bu kez asist yapan isim oldu. Nijeryalı futbolcunun pasında topla buluşan Abdellah Ouazane, ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Ajax, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İKİ TAKIM DA 3 PUANDA

Bu sonucun ardından Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 3 puana ulaştı.

Hollanda temsilcisi, genel averajla 13. sırada yer aldı.

Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta ise iki maç sonunda 3 puanla 15. sırada kaldı.

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