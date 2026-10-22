Lütfi Arıboğan hakkında hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında iddianame düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, Lütfi Arıboğan için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/7. maddesi kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianameyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılırken, Arıboğan hakkında 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ali Alper Alpoğlu'nun müşteki olarak yer aldığı, gazeteci Lube Ayar'ın tanık olarak yer aldığı öğrenildi.
3 İSİM HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI
Soruşturma kapsamında İlhan Helvacı, Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "gizliliği ihlal etme" suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede, 2011 yılındaki futbolda şike soruşturması sürecinde TFF Başkan Vekili olarak görev yapan Arıboğan'ın, federasyon bünyesindeki sportif soruşturmayı yönettiği belirtildi.
İddianamede, Arıboğan'ın söz konusu dönemde Mehmet Baransu ve daha sonra FETÖ/PDY ile bağlantıları tespit edilen dönemin bazı emniyet ve yargı mensuplarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü.
"FENERBAHÇE ALEYHİNE KAMUOYU OLUŞTURULMASINA YARDIMCI OLDU"
İddianamede şu ifadelere yer verildi:
"Sözde şike soruşturmasına ilişkin bilgi ve belgeleri Mehmet Baransu ile paylaşarak Mehmet Baransu'nun basın aracılığı ile şike süreci hakkında örgütün hedefinde olan Fenerbahçe SK'nın aleyhine, örgüt menfaatine kamuoyu oluşturmasına yardımcı olduğu..."
Savcılık, söz konusu haberlerin TFF ve UEFA nezdinde gerçekleştirilen sportif soruşturmalarda delil olarak kullanıldığını da ileri sürdü.
"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK ZARARA UĞRATILDI"
İddianamede, Fenerbahçe'nin 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
Savcılık, TFF tarafından alınan karar nedeniyle sarı-lacivertli kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde edebileceği gelirlerden mahrum bırakıldığını ve büyük maddi zarara uğratıldığını belirtti.
İddianamede konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe SK'nın söz konusu karar nedeni ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması engellenerek elde edeceği maddi gelirden mahrum bırakılarak çok büyük zarara uğratıldığı..."
"UEFA HEYETİNDE YER ALDI"
Ayrıca Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede savcılık tarafından yapılan tespitler:
"3 Temmuz 2011 sözde şike operasyonundan sonraki süreçte TFF yetkilisi olarak 18/07/2011 tarihinde UEFA Başmüfettişi Pierre Cornu ile Nyon kentinde sözde şike soruşturmasını değerlendirmek üzere görüşme yapan heyette yer aldığı, aynı heyette bulunanlardan; dönemin TFF Hukuk Müşaviri Levent Polat ile dönemin TFF Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yunus Egemenoğlu'nun tanık ifadelerinde bahse konu Nyon'daki görüşmede sadece basından elde ettikleri bilgileri UEFA ile paylaştıklarını beyan etmiş olmaları..."
"ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞINA DAİR SOMUT TESPİT YOK"
İddianamede, Lütfi Arıboğan'ın FETÖ/PDY ile organik bağı olduğuna dair somut bir tespit bulunamadığı da vurgulandı.
Bununla birlikte savcılık, Arıboğan'ın TFF bünyesindeki sportif soruşturmaları ve UEFA ile gerçekleştirilen görüşmeleri örgütün menfaatleri doğrultusunda yönettiğini ileri sürdü.
İddianamenin ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin FETÖ/PDY ile organik bağı olduğuna dair somut tespit bulunamamış ise de şüpheli Lütfi Arıboğan'ın Futbolda Şike Soruşturmasının TFF içindeki yansıması olan sportif soruşturmaları ve UEFA ile olan görüşmeleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü menfaatleri doğrultusunda yöneterek üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçunu işlediği anlaşılmakta..."
MEHMET BARANSU DETAYI!
Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede savcılık tarafından yapılan tespitler:
"Mehmet Baransu'nun alınan ifadesinde, şüpheli Lutfi Arıboğan'ı tanıdığını ve önce şüpheli Lutfi Arıboğan ile toplamda 2 kez telefonda görüştüğünü beyan ettiği,
Kendisine şüpheli ile toplam 101 kez iletişim kaydı olduğunun tespit edildiği sorulduğunda tam olarak hatırlamadığını söyleyerek çelişkili beyanda bulunduğu gibi şüpheli Lutfi Arıboğan'ın alınan savunmasında Mehmet Baransu'yu tanımadığını,
Tespit edilen iletişim kayıtlarını hatırlamadığını beyan ettiği,
Şüpheli Lutfi Arıboğan ile Mehmet Baransu'nun ifadelerinin çeliştiği gibi şüpheli Lütfi Arıboğan'ın savunması aksine dosya arasındaki Hts Analiz raporları ile Mehmet Baransu'ya ait dijitallere ait inceleme raporunda Mehmet Baransu ile irtibatının sabit olması"
Lütfi Arıboğan hakkındaki suçlamalar, açılan kamu davası kapsamında yargı tarafından değerlendirilecek.
Hazırlanan iddianameyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılırken, Arıboğan hakkında 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ali Alper Alpoğlu'nun müşteki olarak yer aldığı, gazeteci Lube Ayar'ın tanık olarak yer aldığı öğrenildi.
3 İSİM HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI
Soruşturma kapsamında İlhan Helvacı, Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "gizliliği ihlal etme" suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede, 2011 yılındaki futbolda şike soruşturması sürecinde TFF Başkan Vekili olarak görev yapan Arıboğan'ın, federasyon bünyesindeki sportif soruşturmayı yönettiği belirtildi.
İddianamede, Arıboğan'ın söz konusu dönemde Mehmet Baransu ve daha sonra FETÖ/PDY ile bağlantıları tespit edilen dönemin bazı emniyet ve yargı mensuplarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü.
"FENERBAHÇE ALEYHİNE KAMUOYU OLUŞTURULMASINA YARDIMCI OLDU"
İddianamede şu ifadelere yer verildi:
"Sözde şike soruşturmasına ilişkin bilgi ve belgeleri Mehmet Baransu ile paylaşarak Mehmet Baransu'nun basın aracılığı ile şike süreci hakkında örgütün hedefinde olan Fenerbahçe SK'nın aleyhine, örgüt menfaatine kamuoyu oluşturmasına yardımcı olduğu..."
Savcılık, söz konusu haberlerin TFF ve UEFA nezdinde gerçekleştirilen sportif soruşturmalarda delil olarak kullanıldığını da ileri sürdü.
"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK ZARARA UĞRATILDI"
İddianamede, Fenerbahçe'nin 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
Savcılık, TFF tarafından alınan karar nedeniyle sarı-lacivertli kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde edebileceği gelirlerden mahrum bırakıldığını ve büyük maddi zarara uğratıldığını belirtti.
İddianamede konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe SK'nın söz konusu karar nedeni ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması engellenerek elde edeceği maddi gelirden mahrum bırakılarak çok büyük zarara uğratıldığı..."
"UEFA HEYETİNDE YER ALDI"
Ayrıca Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede savcılık tarafından yapılan tespitler:
"3 Temmuz 2011 sözde şike operasyonundan sonraki süreçte TFF yetkilisi olarak 18/07/2011 tarihinde UEFA Başmüfettişi Pierre Cornu ile Nyon kentinde sözde şike soruşturmasını değerlendirmek üzere görüşme yapan heyette yer aldığı, aynı heyette bulunanlardan; dönemin TFF Hukuk Müşaviri Levent Polat ile dönemin TFF Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yunus Egemenoğlu'nun tanık ifadelerinde bahse konu Nyon'daki görüşmede sadece basından elde ettikleri bilgileri UEFA ile paylaştıklarını beyan etmiş olmaları..."
"ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞINA DAİR SOMUT TESPİT YOK"
İddianamede, Lütfi Arıboğan'ın FETÖ/PDY ile organik bağı olduğuna dair somut bir tespit bulunamadığı da vurgulandı.
Bununla birlikte savcılık, Arıboğan'ın TFF bünyesindeki sportif soruşturmaları ve UEFA ile gerçekleştirilen görüşmeleri örgütün menfaatleri doğrultusunda yönettiğini ileri sürdü.
İddianamenin ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin FETÖ/PDY ile organik bağı olduğuna dair somut tespit bulunamamış ise de şüpheli Lütfi Arıboğan'ın Futbolda Şike Soruşturmasının TFF içindeki yansıması olan sportif soruşturmaları ve UEFA ile olan görüşmeleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü menfaatleri doğrultusunda yöneterek üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçunu işlediği anlaşılmakta..."
MEHMET BARANSU DETAYI!
Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianamede savcılık tarafından yapılan tespitler:
"Mehmet Baransu'nun alınan ifadesinde, şüpheli Lutfi Arıboğan'ı tanıdığını ve önce şüpheli Lutfi Arıboğan ile toplamda 2 kez telefonda görüştüğünü beyan ettiği,
Kendisine şüpheli ile toplam 101 kez iletişim kaydı olduğunun tespit edildiği sorulduğunda tam olarak hatırlamadığını söyleyerek çelişkili beyanda bulunduğu gibi şüpheli Lutfi Arıboğan'ın alınan savunmasında Mehmet Baransu'yu tanımadığını,
Tespit edilen iletişim kayıtlarını hatırlamadığını beyan ettiği,
Şüpheli Lutfi Arıboğan ile Mehmet Baransu'nun ifadelerinin çeliştiği gibi şüpheli Lütfi Arıboğan'ın savunması aksine dosya arasındaki Hts Analiz raporları ile Mehmet Baransu'ya ait dijitallere ait inceleme raporunda Mehmet Baransu ile irtibatının sabit olması"
Lütfi Arıboğan hakkındaki suçlamalar, açılan kamu davası kapsamında yargı tarafından değerlendirilecek.