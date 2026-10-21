Victor Osimhen: 'Derbiyi dört gözle bekliyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımına karşı gol atarken maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Osimhen, Lille karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken takımın performansı, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ve yaklaşan Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KAZANDIĞIMIZ ZAFERDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"
Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"İYİ REAKSİYON VEREREK GALİP GELDİK"
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan önceki karşılaşmalara da değinen Osimhen, Sporting maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini belirtti. Barcelona'nın gücüne dikkat çeken Nijeryalı golcü, Lille karşısında ise geri düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon göstererek galibiyete ulaştıklarını söyledi.
Osimhen, "Sporting maçında ben yoktum, sakattım. Barça'da ise onların toplu oynadıklarını ve ne kadar iyi olduklarını zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesine sahipler. Yamal gibi, Rodri gibi, Pedri gibi gerçekten önemli isimlere sahipler.
Barça'ya karşı tabii ki de zorluk yaşayacağını biliyorsun. Buraya geldiğimiz zaman ise sürprizin ötesinde biliyoruz yine zorlu bir rakip olduklarını. Fakat bizim mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyordu. Onu düşünüp onun üzerinden gittik ve takım olarak da en iyisini yapıp geri düştüğümüz zaman bile iyi reaksiyon vererek galip gelmeyi başardık." dedi.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde maç maç ilerlemek istediklerini vurguladı.
Nijeryalı yıldız, "Karşılaşmalar başladığında tabii ki de hem maçı kazanmak istiyorduk hem de zor bir taraftara karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bu maçta da güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilip, hazırlanıp da gelmiştik.
Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sürekli destek oldukları için. Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Fenerbahçe ile oynanacak derbi hakkında da konuşan Osimhen, karşılaşmanın atmosferine dikkat çekerek sahalarında oynayacak olmalarının avantaj sağlayacağını belirtti.
Victor Osimhen, "Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Tabii kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz.
Şu anda şampiyonluk için de neredeyse yarı yol gibi derbilerin hepsini kazanmak...
İyi olduğunu da kabul etmemiz lazım; evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.
Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"İYİ REAKSİYON VEREREK GALİP GELDİK"
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan önceki karşılaşmalara da değinen Osimhen, Sporting maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini belirtti. Barcelona'nın gücüne dikkat çeken Nijeryalı golcü, Lille karşısında ise geri düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon göstererek galibiyete ulaştıklarını söyledi.
Osimhen, "Sporting maçında ben yoktum, sakattım. Barça'da ise onların toplu oynadıklarını ve ne kadar iyi olduklarını zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesine sahipler. Yamal gibi, Rodri gibi, Pedri gibi gerçekten önemli isimlere sahipler.
Barça'ya karşı tabii ki de zorluk yaşayacağını biliyorsun. Buraya geldiğimiz zaman ise sürprizin ötesinde biliyoruz yine zorlu bir rakip olduklarını. Fakat bizim mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyordu. Onu düşünüp onun üzerinden gittik ve takım olarak da en iyisini yapıp geri düştüğümüz zaman bile iyi reaksiyon vererek galip gelmeyi başardık." dedi.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde maç maç ilerlemek istediklerini vurguladı.
Nijeryalı yıldız, "Karşılaşmalar başladığında tabii ki de hem maçı kazanmak istiyorduk hem de zor bir taraftara karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bu maçta da güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilip, hazırlanıp da gelmiştik.
Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sürekli destek oldukları için. Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Fenerbahçe ile oynanacak derbi hakkında da konuşan Osimhen, karşılaşmanın atmosferine dikkat çekerek sahalarında oynayacak olmalarının avantaj sağlayacağını belirtti.
Victor Osimhen, "Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Tabii kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz.
Şu anda şampiyonluk için de neredeyse yarı yol gibi derbilerin hepsini kazanmak...
İyi olduğunu da kabul etmemiz lazım; evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.