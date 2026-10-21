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Pierre Sage: "Beşiktaş gerçekten iyi bir takım"

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Crystal Palace'ta teknik direktör Pierre Sage, kendilerini büyük bir mücadelenin beklediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 20:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pierre Sage: 'Beşiktaş gerçekten iyi bir takım'
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ta teknik direktör Pierre Sage, kendilerini büyük bir mücadelenin beklediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sage, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda takımın aldığı kötü sonuçları unutmaları gerektiğini dile getiren Sage, "Hızlı bir şekilde değişiklik göstermemiz gerekiyor. Güzel bir atmosfere ve bu takıma karşı oynamak bizim için büyük bir şans. Beşiktaş'ın hücum kalitesinin farkındayız. Enerjik durumdalar, çok fazla gol atıyorlar. Bu nedenle bizim için büyük bir mücadele olacak." değerlendirmesinde bulundu.

STADIN ATMOSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Stadın atmosferini değerlendiren 47 yaşındaki teknik adam, "Genelde bunu negatif değerlendiriyorlar fakat bence pozitif. Oyuncularımın daha fazla odaklanmasını arzuluyorum. Öyle olacağını umuyorum. Zorlamayı planlıyoruz. Bazı şanslar olacak ve bunları değerlendirmek zorundayız. Bazı şeyleri değiştirebiliriz, bu da belki golü ilk atan taraf olarak olabilir." diye konuştu.

Sage, 2024-2025 sezonunda Fransız ekibi Lyon'un başındayken Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri mücadelenin hatırlatılması üzerine, "Güzel bir maçtı. Günün sonunda kazanan Beşiktaş olmuştu. Takım değiştirdiğinizde analiz yapmak zor oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Van Bronckhorst vardı, birkaç mağlubiyetten sonra da kovuldu diye hatırlıyorum. Bu sene Beşiktaş gerçekten iyi bir takım." ifadelerini kullandı.

"PROBLEMLERİ ÇÖZMEKLE İLGİLİ DAHA ISRARCI OLMALIYIZ"

Bu sezon yaşadıkları sorunları çözmek üzerine daha fazla odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Sage, şunları söyledi:

"Bloklar arası ve geçişlerle ilgili çalışmalar yaptık. Bir probleme odaklanmayı uygun görmüyorum. Problemleri çözmekle ilgili daha ısrarcı olmalıyız. Her maçtan sonra geliştirmemiz gereken noktalar oluyor. Pazar gününden değiştirmemiz gereken çok şey olduğunu söyleyebilirim. Ben durumlara pozitif bakıyorum. Hocalar genelde en büyük karar alıcı olarak gözüküyor ama bunun takıma da ait olduğunu düşünüyorum. Kararı aynı zamanda takım da veriyor. Bu sezon 10 golden fazla attık. Bu iyi bir nokta. Defansla ilgili şunu söylemeliyim, top bizde değilken de iyi olmalıyız. Oynayıp devam etmemiz gerekiyor."

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