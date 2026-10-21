L'Equipe'ten Guendouzi'ye sert eleştiri: 'Fenerbahçe'yi batırdı!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı karşılaşma, Fransa'da da geniş yankı uyandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız spor gazetesi L'Equipe, Devler Ligi'nde forma giyen Fransız futbolcuların performanslarını değerlendirdiği haberinde Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'yi hedef aldı.
"GUENDOUZI FENERBAHÇE'Yİ BATIRDI"
L'Equipe, haberinde Manchester City forması giyen Rayan Cherki ile Matteo Guendouzi'nin performanslarını karşılaştırarak dikkat çeken bir başlık kullandı.
Fransız gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde Fransızların gecesi: Rayan Cherki şov yapıyor, Matteo Guendouzi ise Fenerbahçe'yi batırıyor" ifadelerine yer verdi.
İLK GOLDE HATASI VARDI
Slavia Prag karşılaşmasında ilk gol öncesinde yaptığı top kaybıyla dikkat çeken Guendouzi, bu pozisyon nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.
Fransız orta saha oyuncusunun kritik bölgedeki top kaybı, rakibin golle sonuçlanan atağının başlangıcı oldu.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Öte yandan Guendouzi, yaptığı hataya rağmen karşılaşmanın ardından UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.
Fransız futbolcu, mücadeleyi yüzde 88 pas isabetiyle tamamlarken 11,4 kilometre mesafe katetti. Guendouzi ayrıca yüzde 75 uzun pas isabetiyle oynadı.
Bu durum, Fransız basınının eleştirileriyle UEFA'nın maçın oyuncusu tercihi arasında dikkat çekici bir tezat oluşturdu.
"GUENDOUZI SINIFTA KALDI, KANTE GÖREVİNİ YAPTI"
L'Equipe, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Matteo Guendouzi'nin performansını sert sözlerle eleştirdi. Fransız gazetesi, 27 yaşındaki futbolcuya 10 üzerinden 3 puan verirken, N'Golo Kante'yi ise 6 puanla değerlendirdi.
"GUENDOUZI ADETA DİBE BATTI"
Guendouzi'nin performansı için "Kante'nin aksine Guendouzi adeta dibe battı" ifadelerini kullanan L'Equipe, Fransız orta saha oyuncusunun yaptığı kritik hatalara dikkat çekti.
Savunmadaki iki stoperin arasına girerek oyun kurma görevini üstlenen Guendouzi'nin, 15. dakikada yaptığı hatalı geri pasla Lukas Provod'a gol fırsatı sunduğu ve bu golün Slavia Prag'ın oyununu tamamen değiştirdiği belirtildi.
Haberde, hatasını telafi etmeye çalışan Guendouzi'nin 27. dakikada kaleyi yokladığı ancak şutunun üstten auta gittiği hatırlatıldı. Fransız futbolcunun 54. dakikada bir kez daha tehlikeli bir top kaybı yaptığı ve aynı pozisyonda rakibi tarafından kolayca geçildiği vurgulandı.
L'Equipe, Guendouzi'nin performansını "Bu seviyedeki bir maç için kesinlikle yetersiz bir performans sergiledi" sözleriyle değerlendirdi.
"KANTE İYİ ŞARAP GİBİ YAŞLANIYOR"
Fransız gazetesi, N'Golo Kante'nin performansına ise övgü dolu ifadeler kullandı. "Kante iyi bir şarap gibi yaşlanıyor" yorumunu yapan L'Equipe, 35 yaşındaki futbolcunun mücadele gücünden hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.
Chelsea ve Fransa Milli Takımı'ndaki başarılı dönemlerinde "Üç ciğerli adam" lakabıyla anılan Kante'nin, orta sahada önemli toplar kazandığı ve fırsat buldukça hücuma destek verdiği ifade edildi.
Bununla birlikte Kante'nin 31. dakikada rakibin kontra atağını durdururken gördüğü sarı kartın, maçın kalan bölümünde daha temkinli oynamasına neden olduğu kaydedildi.
"GUENDOUZI FENERBAHÇE'Yİ BATIRDI"
L'Equipe, haberinde Manchester City forması giyen Rayan Cherki ile Matteo Guendouzi'nin performanslarını karşılaştırarak dikkat çeken bir başlık kullandı.
Fransız gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde Fransızların gecesi: Rayan Cherki şov yapıyor, Matteo Guendouzi ise Fenerbahçe'yi batırıyor" ifadelerine yer verdi.
İLK GOLDE HATASI VARDI
Slavia Prag karşılaşmasında ilk gol öncesinde yaptığı top kaybıyla dikkat çeken Guendouzi, bu pozisyon nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.
Fransız orta saha oyuncusunun kritik bölgedeki top kaybı, rakibin golle sonuçlanan atağının başlangıcı oldu.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Öte yandan Guendouzi, yaptığı hataya rağmen karşılaşmanın ardından UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.
Fransız futbolcu, mücadeleyi yüzde 88 pas isabetiyle tamamlarken 11,4 kilometre mesafe katetti. Guendouzi ayrıca yüzde 75 uzun pas isabetiyle oynadı.
Bu durum, Fransız basınının eleştirileriyle UEFA'nın maçın oyuncusu tercihi arasında dikkat çekici bir tezat oluşturdu.
"GUENDOUZI SINIFTA KALDI, KANTE GÖREVİNİ YAPTI"
L'Equipe, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Matteo Guendouzi'nin performansını sert sözlerle eleştirdi. Fransız gazetesi, 27 yaşındaki futbolcuya 10 üzerinden 3 puan verirken, N'Golo Kante'yi ise 6 puanla değerlendirdi.
"GUENDOUZI ADETA DİBE BATTI"
Guendouzi'nin performansı için "Kante'nin aksine Guendouzi adeta dibe battı" ifadelerini kullanan L'Equipe, Fransız orta saha oyuncusunun yaptığı kritik hatalara dikkat çekti.
Savunmadaki iki stoperin arasına girerek oyun kurma görevini üstlenen Guendouzi'nin, 15. dakikada yaptığı hatalı geri pasla Lukas Provod'a gol fırsatı sunduğu ve bu golün Slavia Prag'ın oyununu tamamen değiştirdiği belirtildi.
Haberde, hatasını telafi etmeye çalışan Guendouzi'nin 27. dakikada kaleyi yokladığı ancak şutunun üstten auta gittiği hatırlatıldı. Fransız futbolcunun 54. dakikada bir kez daha tehlikeli bir top kaybı yaptığı ve aynı pozisyonda rakibi tarafından kolayca geçildiği vurgulandı.
L'Equipe, Guendouzi'nin performansını "Bu seviyedeki bir maç için kesinlikle yetersiz bir performans sergiledi" sözleriyle değerlendirdi.
"KANTE İYİ ŞARAP GİBİ YAŞLANIYOR"
Fransız gazetesi, N'Golo Kante'nin performansına ise övgü dolu ifadeler kullandı. "Kante iyi bir şarap gibi yaşlanıyor" yorumunu yapan L'Equipe, 35 yaşındaki futbolcunun mücadele gücünden hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.
Chelsea ve Fransa Milli Takımı'ndaki başarılı dönemlerinde "Üç ciğerli adam" lakabıyla anılan Kante'nin, orta sahada önemli toplar kazandığı ve fırsat buldukça hücuma destek verdiği ifade edildi.
Bununla birlikte Kante'nin 31. dakikada rakibin kontra atağını durdururken gördüğü sarı kartın, maçın kalan bölümünde daha temkinli oynamasına neden olduğu kaydedildi.