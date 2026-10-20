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Aston Villa, Buendia ile imzaya yakın!

Aston Villa, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emiliano Buendia ile yeni kontrat konusunda anlaşma aşamasına geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Ekim 2026 17:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, Buendia ile imzaya yakın!
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Aston Villa'da Emiliano Buendia'nın geleceği netleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Arjantinli futbolcuyla yeni sözleşme görüşmelerinde son aşamaya geldi.

The Athletic'in haberine göre, 29 yaşındaki hücum oyuncusunun yeni kontratı, takım içindeki artan önemini yansıtacak. Bu ayın başında olumlu ilerlediği belirtilen görüşmelerde anlaşmanın son detayları üzerinde duruluyor.

SAKATLIK SONRASI ZORLU SÜREÇ

2021 yılında Norwich City'den transfer edilen Buendia, Aston Villa kariyerinde zorlu dönemlerden geçti.

2023-24 sezonunun başlamasına kısa süre kala ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Arjantinli futbolcu, sezonun tamamını kaçırdı. Sahalara dönüşünün ardından eski formunu ve özgüvenini kazanmakta zorlanan Buendia, 2024-25 sezonunun ikinci yarısını Bayer Leverkusen'de kiralık geçirdi.

Alman ekibi, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmadı.

54 MAÇTA FORMA GİYDİ

Aston Villa'ya döndükten sonra Unai Emery'nin planlarına yeniden girmeyi başaran Buendia, geçen sezon 54 karşılaşmada görev yaptı.

Uzak mesafeden attığı gollerle dikkat çeken deneyimli futbolcu, mayıs ayında Freiburg karşısında kazanılan UEFA Avrupa Ligi finalinde de takımının ikinci golünü kaydetti.

EMERY'Yİ İKNA ETTİ

Jack Grealish'in yerini doldurmak amacıyla transfer edilen Buendia'nın Aston Villa'daki geleceği, geçmişte birçok kez belirsizliğe sürüklendi. Ancak Arjantinli oyuncu, geçen sezon ortaya koyduğu performansla Emery'yi takımda kalması gerektiğine ikna etti.

Yüksek çalışma temposu ve kritik anlarda attığı gollerle öne çıkan Buendia, karşılaşmalarda çoğu zaman takımın en fazla koşan isimleri arasında yer alıyor.

Sol kanatta içe kat ederek veya merkezde 10 numara pozisyonunda görev yapabilen deneyimli futbolcunun, yenilenen hücum hattına tecrübesiyle katkı sağlaması bekleniyor.

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