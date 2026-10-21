Beşiktaş'ta Italiano'dan motivasyon konuşması: 'Üzülmeye vakit yok'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşılaşmasının ardından oyuncularına moral verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kritik mücadelede yaşanan puan kaybının takımın hedeflerini değiştirmemesi gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, futbolcularından birlik içinde kalmalarını istedi.
Takımın önündeki yoğun maç programına işaret eden Italiano, olumsuz havanın bir an önce geride bırakılmasını istedi. 48 yaşındaki çalıştırıcının, öğrencileriyle yaptığı toplantıda sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:
"KENETLENİN"
"Bazı kritik maçlarda puan kayıpları yaşadık. Ancak bunun için üzülmeye vakit yok. Hem Avrupa'da hem de ligde yolumuza devam ediyoruz. Kafanızı kaldırın ve takımca kenetlenin. Birlikte başarılı bir sezonu geride bırakmak için önümüzde uzun bir yol var."
"ÖNEMLİ OLAN NASIL TEPKİ VERDİĞİNİZ"
"Futbolda her maç istediğiniz gibi gitmez. Önemli olan zor anlarda nasıl tepki verdiğinizdir. Bizim kimliğimiz mücadele etmek, cesur oynamak ve son ana kadar inanmaktır. Sahada hata yapabiliriz ama birbirimize olan güvenimizi asla kaybedemeyiz." Italiano'nun mesajında önümüzdeki yoğun fikstür de önemli yer tuttu. Oyuncularından geride kalan karşılaşmaya takılıp kalmamalarını isteyen deneyimli teknik adam, özellikle takım ruhuna ve sahadaki disipline vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzde yeni maçlar, yeni fırsatlar var. Herkesin hazır olmasına ihtiyacımız olacak. İlk 11'de başlayan da sonradan oyuna giren de aynı sorumluluğu taşıyor. Birbiriniz için koşun, mücadele edin ve sahada birlikte hareket edin. Taraftarımız bizden bunu bekliyor. Bu takımın kalitesine inanıyorum. Şimdi çalışarak cevap verme zamanı. Başarıyı ancak birlikte yakalayabiliriz."
Takımın önündeki yoğun maç programına işaret eden Italiano, olumsuz havanın bir an önce geride bırakılmasını istedi. 48 yaşındaki çalıştırıcının, öğrencileriyle yaptığı toplantıda sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:
"KENETLENİN"
"Bazı kritik maçlarda puan kayıpları yaşadık. Ancak bunun için üzülmeye vakit yok. Hem Avrupa'da hem de ligde yolumuza devam ediyoruz. Kafanızı kaldırın ve takımca kenetlenin. Birlikte başarılı bir sezonu geride bırakmak için önümüzde uzun bir yol var."
"ÖNEMLİ OLAN NASIL TEPKİ VERDİĞİNİZ"
"Futbolda her maç istediğiniz gibi gitmez. Önemli olan zor anlarda nasıl tepki verdiğinizdir. Bizim kimliğimiz mücadele etmek, cesur oynamak ve son ana kadar inanmaktır. Sahada hata yapabiliriz ama birbirimize olan güvenimizi asla kaybedemeyiz." Italiano'nun mesajında önümüzdeki yoğun fikstür de önemli yer tuttu. Oyuncularından geride kalan karşılaşmaya takılıp kalmamalarını isteyen deneyimli teknik adam, özellikle takım ruhuna ve sahadaki disipline vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzde yeni maçlar, yeni fırsatlar var. Herkesin hazır olmasına ihtiyacımız olacak. İlk 11'de başlayan da sonradan oyuna giren de aynı sorumluluğu taşıyor. Birbiriniz için koşun, mücadele edin ve sahada birlikte hareket edin. Taraftarımız bizden bunu bekliyor. Bu takımın kalitesine inanıyorum. Şimdi çalışarak cevap verme zamanı. Başarıyı ancak birlikte yakalayabiliriz."