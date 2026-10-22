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Cenk Özkacar: "Umarım böyle devam eder"

Trabzonspor forması giyen Cenk Özkacar, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 22:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cenk Özkacar: 'Umarım böyle devam eder'
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Trabzonspor forması giyen Cenk Özkacar, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cenk Özkacar, "Mutluyuz. Kazanarak devam ettiğimiz için iyi hissediyoruz. Gayet keyfimiz yerinde. Umarım tüm kulvarlarda Trabzonspor'un hak ettiği yere gelmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda belki ligde Konferans Ligi'nde oynadığımız kadar forma bulmuyoruz ama herkes kendini hazır tutuyor. Burası da bizim için fırsat." dedi.

Gol yemeden kazanmalarının önemine değinen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Mutluyuz. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz, takım savunmasını iyi yaptığımız anlamına geliyor. Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım gol yemeden devam ederiz." sözlerini sarf etti.

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