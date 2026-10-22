Trabzonspor'dan Avrupa'da ilk!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki galibiyetleriyle birlikte Avrupa'da önemli bir başarı yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir sezonun grup aşamasına ikide iki yaparak başladı.
Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde KuPS'u deplasmanda 4-2 ve sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde KuPS'u deplasmanda 4-2 ve sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti.