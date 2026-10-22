UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Marsilya, Sturm Graz deplasmanına konuk oldu. Merkur Arena'daki maçta kazanan 1-0 ile Sturm Graz oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sturm Graz'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Oumar Diakite attı.
AVRUPA'DA 0 ÇEKTİLER!
Sturm Graz'a kaybeden Marsilya, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta puan alamadı. Sturm Graz, Marsilya galibiyetiyle birlikte 4 puana yükseldi.
Marsilya, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Sturm Graz ise sahasında Celje'yi ağırlayacak.
AVRUPA'DA 0 ÇEKTİLER!
Sturm Graz'a kaybeden Marsilya, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta puan alamadı. Sturm Graz, Marsilya galibiyetiyle birlikte 4 puana yükseldi.
Marsilya, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Sturm Graz ise sahasında Celje'yi ağırlayacak.