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Marsilya'dan Avrupa Ligi'nde 0!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Sturm Graz'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Fransız ekibi Marsilya, Avrupa Ligi'nde 3 maçta puan alamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 21:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marsilya'dan Avrupa Ligi'nde 0!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Marsilya, Sturm Graz deplasmanına konuk oldu. Merkur Arena'daki maçta kazanan 1-0 ile Sturm Graz oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sturm Graz'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Oumar Diakite attı.

AVRUPA'DA 0 ÇEKTİLER!

Sturm Graz'a kaybeden Marsilya, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta puan alamadı. Sturm Graz, Marsilya galibiyetiyle birlikte 4 puana yükseldi.

Marsilya, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Sturm Graz ise sahasında Celje'yi ağırlayacak.

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