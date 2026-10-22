CANLI
Beşiktaş
1
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
2
Heart of Midlothian
0
Bugün
BİTTİ
Lech Poznan
1
Sunderland
1
Bugün
BİTTİ
Ararat Armenia
0
Alkmaar
4
Bugün
BİTTİ
OFI Crete
0
Leverkusen
2
Bugün
BİTTİ
Juventus
2
Rennes
2
Bugün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
2
NEC Nijmegen
4
Bugün
BİTTİ
Sturm Graz
1
Marsilya
0
CANLI
Viktoria Plzen
0
Levski
1
CANLI
Celtic
0
Celta Vigo
0
CANLI
Bournemouth
2
AC Milan
0
CANLI
NK Celje
0
RB Salzburg
1
CANLI
Olympiakos
0
Sparta Prag
0
CANLI
Omonia Nicosia
1
Benfica
1
CANLI
Hoffenheim
1
Lyon
0
CANLI
46'
Lillestroem
0
Real Sociedad
3
Bugün
BİTTİ
Kairat Almaty
1
Panathinaikos
5
Bugün
BİTTİ
FK Crvena Zvezda
2
Kopenhag
2
Bugün
BİTTİ
Getafe
2
Lugano
5
Bugün
BİTTİ
Jablonec
0
Brighton
0
Bugün
BİTTİ
FC Nordsjaelland
2
CSKA Sofya
2
CANLI
Braga
1
Gent
0
CANLI
Ajax
0
Atalanta
0
CANLI
AS Monaco
1
Freiburg
0

Leverkusen, Yunanistan'da OFI'yi devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda OFI'yi Jonas Hofmann'ın iki golüyle 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 21:36
Fotoğraf: X.com
Leverkusen, Yunanistan'da OFI'yi devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Bayer Leverkusen, Yunanistan temsilcisi OFI'ye konuk oldu. Pankritio Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alman ekibi 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HOFMANN'DAN 3 DAKİKADA İKİ GOL

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayer Leverkusen, 35. dakikada Jonas Hofmann'ın golüyle öne geçti. Alman temsilcisi, bu golden yalnızca 3 dakika sonra, 38. dakikada yine Hofmann'ın ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Leverkusen, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.

LEVERKUSEN 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. OFI ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.
Advertisement