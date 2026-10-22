Leverkusen, Yunanistan'da OFI'yi devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Bayer Leverkusen, Yunanistan temsilcisi OFI'ye konuk oldu. Pankritio Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alman ekibi 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HOFMANN'DAN 3 DAKİKADA İKİ GOL
Karşılaşmaya etkili başlayan Bayer Leverkusen, 35. dakikada Jonas Hofmann'ın golüyle öne geçti. Alman temsilcisi, bu golden yalnızca 3 dakika sonra, 38. dakikada yine Hofmann'ın ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Leverkusen, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.
LEVERKUSEN 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. OFI ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bayer Leverkusen, 35. dakikada Jonas Hofmann'ın golüyle öne geçti. Alman temsilcisi, bu golden yalnızca 3 dakika sonra, 38. dakikada yine Hofmann'ın ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Leverkusen, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.
LEVERKUSEN 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. OFI ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.