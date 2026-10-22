Bugün
22:00
Beşiktaş
C.Palace
Bugün
19:45
Trabzonspor
Heart of Midlothian
Bugün
19:45
Lech Poznan
Sunderland
Bugün
19:45
Ararat Armenia
Alkmaar
Bugün
19:45
OFI Crete
Leverkusen
Bugün
19:45
Juventus
Rennes
Bugün
19:45
Dinamo Zagreb
NEC Nijmegen
Bugün
19:45
Sturm Graz
Marsilya
Bugün
22:00
Viktoria Plzen
Levski
Bugün
22:00
Celtic
Celta Vigo
Bugün
22:00
Bournemouth
AC Milan
Bugün
22:00
NK Celje
RB Salzburg
Bugün
22:00
Olympiakos
Sparta Prag
Bugün
22:00
Omonia Nicosia
Benfica
Bugün
22:00
Hoffenheim
Lyon
Bugün
22:00
Lillestroem
Real Sociedad
Bugün
17:30
Kairat Almaty
Panathinaikos
Bugün
19:45
FK Crvena Zvezda
Kopenhag
Bugün
19:45
Getafe
Lugano
Bugün
19:45
Jablonec
Brighton
Bugün
19:45
FC Nordsjaelland
CSKA Sofya
Bugün
22:00
Braga
Gent
Bugün
22:00
Ajax
Atalanta
Bugün
22:00
AS Monaco
Freiburg

Arda Turan: "Arda Güler kardeşim ama Barcelona tarafındayım"

El Clasico öncesinde tercihini Barcelona'dan yana yapan Arda Turan, Arda Güler ile yakınlığını anlatırken saha içindeki rekabetin farklı olduğunu vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 11:23 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 11:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arda Turan: 'Arda Güler kardeşim ama Barcelona tarafındayım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Arda Guler
Arda Guler
Real Madrid
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, eski takımı Barcelona'nın Real Madrid ile oynayacağı El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 kaybettikleri maçın ardından TNT Sports'a konuşan Türk teknik adam, hem Barcelona'ya duyduğu bağlılığı hem de Arda Güler hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"UMARIM BARCELONA KAZANIR"

25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Barcelona'yı destekleyeceğini belirten Turan, "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." dedi.

ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE-GALATASARAY ÖRNEĞİ

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e duyduğu sevgiyi dile getiren Turan, aralarındaki ilişkiyi Türkiye'deki kulüp geçmişleri üzerinden anlattı.

Turan, "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım." ifadelerini kullandı.

"BARÇA BENİM KALBİMDE"

Barcelona'nın kendisi için taşıdığı anlam da sorulan genç teknik adam, Katalan kulübüne olan sevgisini şu sözlerle aktardı:

"Barça benim kalbimde. Barça bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.