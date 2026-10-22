Arda Turan: 'Arda Güler kardeşim ama Barcelona tarafındayım'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, eski takımı Barcelona'nın Real Madrid ile oynayacağı El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 kaybettikleri maçın ardından TNT Sports'a konuşan Türk teknik adam, hem Barcelona'ya duyduğu bağlılığı hem de Arda Güler hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
"UMARIM BARCELONA KAZANIR"
25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Barcelona'yı destekleyeceğini belirten Turan, "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." dedi.
ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE-GALATASARAY ÖRNEĞİ
Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e duyduğu sevgiyi dile getiren Turan, aralarındaki ilişkiyi Türkiye'deki kulüp geçmişleri üzerinden anlattı.
Turan, "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım." ifadelerini kullandı.
"BARÇA BENİM KALBİMDE"
Barcelona'nın kendisi için taşıdığı anlam da sorulan genç teknik adam, Katalan kulübüne olan sevgisini şu sözlerle aktardı:
"Barça benim kalbimde. Barça bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var."
"UMARIM BARCELONA KAZANIR"
25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Barcelona'yı destekleyeceğini belirten Turan, "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum." dedi.
ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE-GALATASARAY ÖRNEĞİ
Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e duyduğu sevgiyi dile getiren Turan, aralarındaki ilişkiyi Türkiye'deki kulüp geçmişleri üzerinden anlattı.
Turan, "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım." ifadelerini kullandı.
"BARÇA BENİM KALBİMDE"
Barcelona'nın kendisi için taşıdığı anlam da sorulan genç teknik adam, Katalan kulübüne olan sevgisini şu sözlerle aktardı:
"Barça benim kalbimde. Barça bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var."