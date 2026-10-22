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Leonardo Bonucci: "Hedefim Juventus"

İtalya Milli Takımı'nın antrenör kadrosunda yer alan Leonardo Bonucci, hedefinin bir gün Juventus'ta teknik direktörlük yapmak olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 18:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leonardo Bonucci: 'Hedefim Juventus'
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İtalya Milli Takımı'nın antrenör kadrosunda çalışan Leonardo Bonucci, kariyeri ve gelecek planlamasıyla ilgili konuştu.

KARİYERİNDEKİ EN ZOR AN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbolculuk döneminde kariyerinin en zor anı sorulan 39 yaşındaki Bonucci, "Milan'dan sonra Juventus'a dönüşüm. Her iki taraftan da hakaretler alıyordum. Bununla başa çıkmaya çalıştım. Stadyumdaki ilk maçımı sanki dünmüş gibi hatırlıyorum; her topa dokunduğumda yuhalandım. İlk hedefim, benim için bir yuva olan Juventus ile yeniden bağ kurmaktı. Bunu zorlukla başardım ve Juventus dünyasıyla barışmayı başardım." dedi.

Hedefinin teknik direktör olmak istediğini söyleyen İtalyan antrenör, "Bu, neredeyse 10 yıl önce başlayan bir proje. 30 yaşındayken, futbol kariyerimin ne zaman sona ereceğini ve antrenörlük lisansımı almak için ne kadar zamana ihtiyacım olacağını düşünüyordum. Şu anda 39 yaşındayım ve 40 yaşında teknik direktör olacağıma kendime söz verdim: Gelecek yıl, kategoriler için gerekli son lisansı tamamlayacağım ancak şu anda milli takıma birlikte keyifli, heyecan verici ve stresli bir yolculuk yaşıyorum. Belki bunu birkaç yıl erteleyeceğim ama hedefim teknik direktör olmaya çalışmak çünkü başarı kendiliğinden gelmez." diye konuştu.

JUVENTUS VE MİLLİ TAKIM

Teknik direktör olduğunda çalıştırmak istediği takımın Juventus olduğunu söyleyen Bonucci, "Hayalim Juventus ve milli takım." dedi.

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