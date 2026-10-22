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Ergin Ataman isyan etmişti, Yunanistan'da şike skandalı!

Yunanistan basketbolunda maç manipülasyonu şikayetlerine yönelik soruşturma kapsamında iki hakemin evinde toplam 922 bin avro nakit para bulundu. Ergin Ataman'ın geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 15:49
Ergin Ataman isyan etmişti, Yunanistan'da şike skandalı!
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Yunanistan basketbolunu sarsan şike ve rüşvet soruşturmasında, bir hakemin evinde 102 bin avro ele geçirildiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunan basınında yer alan haberlere göre, maç manipülasyonu şikayetlerine yönelik soruşturma kapsamında iki hakemin evinde toplam 922 bin avro nakit para bulundu.

Yunanistan'ın Katerini kentinde, eski hakem Petros Papapetrou'nun evinde dün 820 bin avro nakit para bulunduğu basına yansımıştı.

Federasyonun işleyişine ilişkin şikayetlerle başlayan soruşturmanın yaklaşık 50 maçı kapsayacak şekilde genişlediği belirtildi.

6 sanığın savunma için ek süre talebinin kabul edildiğini yazan Yunan basını, hakem Petros Papapetrou'nun bugün, federasyon başkanı Vangelis Liolios ve çalışma arkadaşı Giorgos Mavraganis'in pazar günü, hakem Vaso Tsaroucha, hakem danışmanı Ilias Koromilas ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Tasos Piloidis'in ise pazartesi günü ifade vermesinin planlandığını aktardı.

50 KARŞILAŞMA ŞİKE ŞÜPHESİYLE İNCELENİYOR

Ülke basınındaki haberlere göre iki muhbir, Yunan basketbolundaki söz konusu skandala dair kritik ipuçları verdi.

Rüşvet almış olan söz konusu iki kişi, Yunan makamlarına başvurarak koruma altındaki tanıklar statüsünde af karşılığında ifade vermek istediğini iletti. Toplamda 9 tanığın ifadesi alınmış olsa da bu iki kişinin anlattıkları, spor savcısı tarafından bilhassa önemli görüldü. Ayrıca gözaltına alınan hakemlerden birinin evinde, kaynağı açıklanamayan 820 bin avro, bir diğer hakemin evinde ise 102 bin avro bulundu.

Yunanistan liglerinde 2016-2026 yıllarındaki yaklaşık 50 karşılaşma, şike yapılmış olma şüphesiyle incelenirken bunlardan ikisinin en üst ligdeki maçlar olduğu belirtiliyor. Söz konusu maçlar arasında Yunan okullarının genç takımlarının karşılaştığı bir final maçı da yer alıyor.



PANATHİNAİKOS CEPHESİNDEN SERT AÇIKLAMA

Panathinaikos Basketbol Kulübü, Yunanistan'da yaşanan şike ve rüşvet operasyonları sonrası sert bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, maçlarda görevlendirilen hakemlerin "belirli kişiler" tarafından atandığı vurgulanarak "Kirli bir düzen tarafından elimizden alınanları geri kazanmak için yargı yoluna başvuracağız. Kulüp, ağır suçlarla ilgili haklarında soruşturma açılmış, evlerinde yüz binlerce avroyu nakit olarak tuttukları belirtilen hakemlerin ve spora saygı duymayan hakemlerin yönettiği maçlarda oynamaya devam ediyor. En çok sevdiğimiz şeyi, basketbolu, adeta zorla kirleten çürümüş bir sistemin içinde kalmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

ERGİN ATAMAN'IN YUNAN HAKEMLERE TEPKİLERİ

Ergin Ataman, Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olympiakos ile oynanan maçların ardından hakem yönetimine tepki göstermişti.

Hakem kararlarını eleştiren Ataman, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, siz en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler." ifadelerini kullanmıştı.

Ataman, bir diğer karşılaşmanın ardından ise takımı aleyhine çalınan faullere ilişkin "Trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil. Basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk." şeklinde görüş belirtmişti.

Tecrübeli başantrenör, bir başka Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamada da "Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu. Nunn şu an yaralandı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu adil değil, Yunan basketbolunda olanlar adil değil. Bırakın da basketbol oynayalım." diye konuşmuştu.

 

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