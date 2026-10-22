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Esenler Erokspor'dan Avrupa'da 118 sayılık zafer!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nun üçüncü haftasında Esenler Erokspor, SCM Universitatea Craiova'yı 118-96 mağlup ederek gruptaki üçüncü maçını da kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 01:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Esenler Erokspor'dan Avrupa'da 118 sayılık zafer!
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu üçüncü haftasında Esenler Erokspor, Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımını 118-96 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenler Erokspor grubundaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi

Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Elvis Binders-Coders (Letonya), Roko Hordov (Hırvatistan)

Esenler Erokspor: Van der Vuurst 13, Davis 17, Yebo 7, Sow, 14, Egehan Arna 11, Ataberk Aksu 1, McCollum 13, Usher 11, Webb 11, Emre Melih Tunca 14, Muhsin Yaşar 6, Metehan Akyel

SCM Universitatea Craiova: Muresan 4, Nistor 15, Lilly 10, Tibirna 3, Gordon 25, Polite 17, Davis 22, Toma

1. Periyot: 34-14

Devre: 68-36

3. Periyot: 95-65

 

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