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Galatasaray'ın deplasman hasreti sona erdi

Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç aradan sonra deplasmanda galibiyet aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Ekim 2026 23:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın deplasman hasreti sona erdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç aradan sonra deplasmanda kazanmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON DEPLASMAN GALİBİYETİ AJAX'A KARŞIYDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son deplasman galibiyetini geçen sezon lig aşamasının 4. haftasında Ajax'ı 3-0 mağlup ederek elde etmişti.

Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 6. haftasında Monaco'ya 1-0 mağlup olarak başlayan süreçte Manchester City'ye 2-0, Juventus'a uzatmalarda 3-2, Liverpool'a 4-0 ve Sporting'e 3-1 yenilmişti.

Lille deplasmanında alınan 4-2'lik galibiyetle bu kötü seriyi sona erdiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yeniden kazanmayı başardı.

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