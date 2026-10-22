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Emlak Konut, EuroLeague'de ilk kez mağlup oldu!

Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroLeague D Grubu ikinci maçında deplasmanda Tango Bourges Basket'e 79-74 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emlak Konut, EuroLeague'de ilk kez mağlup oldu!
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FIBA Kadınlar EuroLeague'in ikinci haftasında D Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 79-74 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanan karşılaşmada Emlak Konut, ilk çeyreği 18-15, devreyi de 42-36 önde bitirdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Tango Bourges Basket, üçüncü periodu 66-58 üstün tamamlarken maçtan da 79-74 galip ayrıldı.

Emlak Konut, grubundaki ilk yenilgisini yaşadı.

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