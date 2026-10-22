Emlak Konut, EuroLeague'de ilk kez mağlup oldu!

FIBA Kadınlar EuroLeague'in ikinci haftasında D Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 79-74 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanan karşılaşmada Emlak Konut, ilk çeyreği 18-15, devreyi de 42-36 önde bitirdi.
İkinci yarıya daha iyi başlayan Tango Bourges Basket, üçüncü periodu 66-58 üstün tamamlarken maçtan da 79-74 galip ayrıldı.
Emlak Konut, grubundaki ilk yenilgisini yaşadı.
İkinci yarıya daha iyi başlayan Tango Bourges Basket, üçüncü periodu 66-58 üstün tamamlarken maçtan da 79-74 galip ayrıldı.
Emlak Konut, grubundaki ilk yenilgisini yaşadı.