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TOFAŞ'ın serisi Napoli'de bitti

BKT Avrupa Kupası C Grubu'nun 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Napoli Basketbol'a uzatmada 105-101 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 01:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TOFAŞ'ın serisi Napoli'de bitti
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Napoli Basketbol'a 105-101 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekip, Napoli kentindeki Alcott Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20, ilk yarısını ise 53-42 önde bitirdi.

Son periyodun ardından da 7 sayı (73-66) geride olan Bursa ekibi, bitime 3,5 dakika kala 89-82 öne geçti ancak maçın 93-93'lük skorla uzatmaya gitmesine engel olamadı.

Napoli Basketbol, uzatma sonunda maçı 105-101 kazandı.

TOFAŞ'ta 32 sayıyla oynayan Jones, sahanın en skoreri oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı, Napoli Basketbol ise 4'te 4 yaptı.

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