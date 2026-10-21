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Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil'den FIFA'ya çifte standart tepkisi

Başakşehir ile Zenit'in veteran futbolcuları arasında dostluk maçı oynandı. Karşılaşmanın ardından Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil, FIFA ve UEFA'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 19:41
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil'den FIFA'ya çifte standart tepkisi
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Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler çerçevesinde İstanbul Başakşehir ile Rusya'nın Zenit ekibinin veteran futbolcuları arasında dostluk maçı oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir FK Tesisleri'nde oynanan müsabakayı kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Nuri Şahin, turuncu-lacivertlilerin eski asbaşkanı Mustafa Eröğüt ve eski futbolcusu Mesut Özil takip etti.

Başakşehir'in 3-2 kazandığı mücadelenin ardından Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rus kulübü Zenit'in veteran futbolcularını ve yetkililerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Göksel Gümüşdağ, "Bu buluşmanın, sportif rekabetin ötesinde Türkiye ve Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Barışa ve huzura her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Sporun barış için son derece önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Savaşların bir an önce sona ermesini, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşmasını istiyoruz. Başakşehir olarak savaşın ilk dönemlerinde, şu anda Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i ağırlamıştık. Şimdi de uluslararası arenada yarışma hakkı elinden alınan Rusya'nın önemli kulüplerinden Zenit'le veteranlar düzeyinde karşılaşma yaptık. Umarım Rus kulüplerine uygulanan çifte standart bir an önce son bulur ve uluslararası arenada yeniden yer alarak dünya futbol ailesinin bir parçası olarak mücadele etmeye devam ederler. Çünkü futbolun ayrıştıran değil birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran bir güç olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu

"FIFA'nın, UEFA'nın adil bir tavır göstermesi lazım"

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Futbol Kulübü olarak barışa, dostluğa ve uluslararası işbirliğine katkı sunmayı önemsediklerinin altını çizdi.

Rus takımlarına uygulanan yaptırımlara karşın İsrail'e yönelik yaptırımların uygulanmaması hakkında konuşan Gümüşdağ, şunları söyledi:

"Burada çifte standart var. Bütün dünya görüyor. Futbolda ve tüm spor dallarında İsrail'e bir yaptırım uygulanmazken Rusya'ya uygulanan yaptırım adil değil. Sadece futbolda değil, bence her alanda böyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Rusya'ya yapılan bu yaptırımın da adil olmadığını ve bir an evvel sonlandırılması gerektiğin düşünüyoruz. FIFA'nın, UEFA'nın adil bir tavır göstermesi lazım. Futbol siyasetin dışında bir alan, dolayısıyla dünya siyasetinin dışında Rusya'nın da bütün sporlarda ve futbolda rekabet etme yolunun açılması gerektiğine inanıyorum. Yoksa çok farklı bir alana gidiyor. Yani bir başkasına yapılmayanı bir başkasına yaptığınızda orada adalet sağlama şansınız mümkün değil. Onun için bu adil olmayan durumu burada bir kez daha dile getirmek istiyorum. İnşallah bundan sonra sesimizi buradan da duyarlar ve Rus arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize bu kapıyı açarlar. Başakşehir olarak barışa, dostluğa, uluslararası ilişki ve işbirliğine katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Karşılaşmanın iki kulüp ve ülkelerimiz arasında dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum."

Mesut Özil: "Herkese aynı şekilde davransınlar"

Mesut Özil de FIFA'ya, çifte standandın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Futbolun her zaman barışı getirdiğini belirten Özil, "Spor camiası her zaman insanları bir arada tutmuştur. FIFA bu süreçte İsrail takımlarına ambargo uygulamadı ama Rus takımlarına uyguladı. Buradan FIFA'ya seslenmek istiyorum, bu çifte standardı artık bir kenara koyup herkese aynı şekilde davransınlar." dedi.

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