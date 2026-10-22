Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! 'Kim gerekiyorsa alacağız'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımın Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkıştan memnun olduğunu belirten Doğan, Türkiye'de ve Avrupa'da önemli başarılar hedeflediklerini vurguladı.
"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"
Sezon başlangıcını ve takımın son durumunu değerlendiren Doğan, "Sezona iyi başlayamadık ama Thomas Reis ile yeni bir dönem başladı. Şu anda çok başarılı gidiyorlar. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyorum. Taraftar yanımızda olduğunda Trabzonspor her maçın net favorisidir. Hedeflerimiz büyük. Bunu dillendirmek istemiyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Buna göre transferler yaptık. Gençlerle tecrübeli isimleri kadroda buluşturmak istedik. Bazı şeyleri oturtmaya başladık. İnşallah Hearts ve Rizespor maçlarından da galibiyetle ayrılacağız." dedi.
"THOMAS REIS'İN ENERJİSİ TAKIMA YANSIYOR"
Teknik direktör değişikliği sürecine de değinen Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile uzun süreli anlaşma yapmıştık ama kendisinin ayrılma kararı oldu. Başka teknik adamlarla görüştük ama kaybedecek zaman yoktu. Ülkeyi bilen Thomas Reis ile bir yola girdik. Kendisi çok istekliydi. Çok iyi başladık, enerjisi takıma yansıyor. Biz de ona her desteği sağlıyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"SALAH, MESSI VE RONALDO SEVİYESİNDE"
Muhammed Salah'ın transferi hakkında da konuşan Trabzonspor Başkanı, yıldız futbolcunun kulübe ve şehre büyük katkı sağladığını belirtti.
Doğan, "Muhammed Salah, kariyerinde her türlü başarıyı yakaladı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde... Böyle bir oyuncuyu almak çok önemli. Geldiği ilk günden beri mutlu. Şehirdeki ilgiyi biliyorsunuz, 30 bine yakın taraftar havalimanına geldi. Dolu bir statta imza töreni oldu, örneği olduğunu düşünmüyorum. Allah nazardan saklasın. Çok istekli ve çok değerli bir oyuncu. Şehre, Trabzonspor'a büyük katkı yaptı." sözlerini sarf etti.
"DEVRE ARASINDA KİM GEREKİYORSA ALACAĞIZ"
Devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doğan, teknik heyetin taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Doğan, "Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin hazırladığı raporlar var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın." dedi.
Transfer sürecine ilişkin sözlerini sürdüren Doğan, "Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa alacağız. 'Alacağız' kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz." ifadelerini kullandı.
"RAKİPLERİMİZ 30 MİLYAR TL BORÇLA DEVAM EDİYOR"
Trabzonspor'un ekonomik durumuyla ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, kulübün borçlarını kontrol altına aldıklarını belirtti.
Doğan, "Geldiğimiz ilk yıllarda ekonomiden dolayı içimizden ve aklımızdan geçen transferleri yapamadık. O dönem belli şeyleri yapmamız gerekiyordu. Yapmasaydık borç katlanırdı. Rakiplerimiz 30 milyar TL borçla devam ediyor, biz 3 milyar TL'deyiz. İlk bunları söylediğimde insanlar anlayamamıştı ama şimdi daha anlaşılır oldu." dedi.
Ekonomik açıdan daha rahat bir döneme girdiklerini vurgulayan Doğan, "Borcu durdurmasaydık belki 35-40 milyar TL ile en borçlu kulüp olacaktık. Bizim rakiplerimiz kadar gelirimiz yok çünkü... Yaptığımız planlamayla oradan sıyrıldık. Planlama hatası yapmazsak güzel günler yaşayacağız." şeklinde konuştu.
"BİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAK İSİMLERİ ALACAĞIZ"
"Yeni Muhammed Salah'lar görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Doğan, transferde yıldız isimlerden çok takımın ihtiyaçlarına odaklandıklarını ifade etti.
Ertuğrul Doğan, "Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım." dedi.
Takımdaki diğer yıldız futbolculara da değinen Doğan, "Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim." ifadelerini kullandı.
"YAYIN GELİRİ 500 MİLYON DOLAR OLMALI"
Son olarak Süper Lig'in yayın gelirlerine değinen Trabzonspor Başkanı, "Kulüpler olarak yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyesine gelmesini istiyoruz. Sonuçlar ne olacak, göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"
Sezon başlangıcını ve takımın son durumunu değerlendiren Doğan, "Sezona iyi başlayamadık ama Thomas Reis ile yeni bir dönem başladı. Şu anda çok başarılı gidiyorlar. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyorum. Taraftar yanımızda olduğunda Trabzonspor her maçın net favorisidir. Hedeflerimiz büyük. Bunu dillendirmek istemiyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Buna göre transferler yaptık. Gençlerle tecrübeli isimleri kadroda buluşturmak istedik. Bazı şeyleri oturtmaya başladık. İnşallah Hearts ve Rizespor maçlarından da galibiyetle ayrılacağız." dedi.
"THOMAS REIS'İN ENERJİSİ TAKIMA YANSIYOR"
Teknik direktör değişikliği sürecine de değinen Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile uzun süreli anlaşma yapmıştık ama kendisinin ayrılma kararı oldu. Başka teknik adamlarla görüştük ama kaybedecek zaman yoktu. Ülkeyi bilen Thomas Reis ile bir yola girdik. Kendisi çok istekliydi. Çok iyi başladık, enerjisi takıma yansıyor. Biz de ona her desteği sağlıyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.
"SALAH, MESSI VE RONALDO SEVİYESİNDE"
Muhammed Salah'ın transferi hakkında da konuşan Trabzonspor Başkanı, yıldız futbolcunun kulübe ve şehre büyük katkı sağladığını belirtti.
Doğan, "Muhammed Salah, kariyerinde her türlü başarıyı yakaladı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde... Böyle bir oyuncuyu almak çok önemli. Geldiği ilk günden beri mutlu. Şehirdeki ilgiyi biliyorsunuz, 30 bine yakın taraftar havalimanına geldi. Dolu bir statta imza töreni oldu, örneği olduğunu düşünmüyorum. Allah nazardan saklasın. Çok istekli ve çok değerli bir oyuncu. Şehre, Trabzonspor'a büyük katkı yaptı." sözlerini sarf etti.
"DEVRE ARASINDA KİM GEREKİYORSA ALACAĞIZ"
Devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Doğan, teknik heyetin taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Doğan, "Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin hazırladığı raporlar var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın." dedi.
Transfer sürecine ilişkin sözlerini sürdüren Doğan, "Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa alacağız. 'Alacağız' kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz." ifadelerini kullandı.
"RAKİPLERİMİZ 30 MİLYAR TL BORÇLA DEVAM EDİYOR"
Trabzonspor'un ekonomik durumuyla ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, kulübün borçlarını kontrol altına aldıklarını belirtti.
Doğan, "Geldiğimiz ilk yıllarda ekonomiden dolayı içimizden ve aklımızdan geçen transferleri yapamadık. O dönem belli şeyleri yapmamız gerekiyordu. Yapmasaydık borç katlanırdı. Rakiplerimiz 30 milyar TL borçla devam ediyor, biz 3 milyar TL'deyiz. İlk bunları söylediğimde insanlar anlayamamıştı ama şimdi daha anlaşılır oldu." dedi.
Ekonomik açıdan daha rahat bir döneme girdiklerini vurgulayan Doğan, "Borcu durdurmasaydık belki 35-40 milyar TL ile en borçlu kulüp olacaktık. Bizim rakiplerimiz kadar gelirimiz yok çünkü... Yaptığımız planlamayla oradan sıyrıldık. Planlama hatası yapmazsak güzel günler yaşayacağız." şeklinde konuştu.
"BİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAK İSİMLERİ ALACAĞIZ"
"Yeni Muhammed Salah'lar görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Doğan, transferde yıldız isimlerden çok takımın ihtiyaçlarına odaklandıklarını ifade etti.
Ertuğrul Doğan, "Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım." dedi.
Takımdaki diğer yıldız futbolculara da değinen Doğan, "Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim." ifadelerini kullandı.
"YAYIN GELİRİ 500 MİLYON DOLAR OLMALI"
Son olarak Süper Lig'in yayın gelirlerine değinen Trabzonspor Başkanı, "Kulüpler olarak yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyesine gelmesini istiyoruz. Sonuçlar ne olacak, göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.